«Вас могут убить»: Экс-жена Цеповяза рассказала о звонках с угрозами

Правоохранители проводят проверку по заявлению экс-жены члена банды цапков Натальи Стришней об угрозах. Об этом сообщил «КП» - Кубань» адвокат бывшей супруги Эдуард Чургулия.

- Да, действительно, в ноябре 2018 года Наталье на рабочий телефон стали поступать звонки с угрозами. Об этом известно и ее родному брату, и сотрудникам, один из которых стал свидетелем этого неприятного разговора. Получала угрозы Наталья не от Вячеслава Цеповяза, а от третьих лиц, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Эдуард Чургулия. - Неизвестный выходил на связь, настойчиво требовал встречи, ссылался на то, что располагает информацией о предполагаемом убийстве, которое готовится в отношении Натальи и ее близких.

Кроме того, он сказал, что на бывшую жену Вячеслава неоднократно поступали «заказы» якобы от бывшего мужа.

Угрожали расправой Наталье несколько раз в течение двух недель. Стоит отметить, что активность пугающих звонков пришлась на то время, когда в сети появлялись публикации о Вячеславе Цеповязе, шли судебные тяжбы между бывшими супругами. Напомним, в конце января бывшая жена Вячеслава Цеповяза отсудила у него 4 миллиона рублей, выиграв иск о разделе половины совместно нажитого.

- На фоне всех этих событий Наталья воспринимала эти угрозы всерьез. Поэтому мы зафиксировали все звонки, написали заявление и обратились в компетентные органы. Сейчас звонки уже не поступают, - добавляет адвокат. - Идет проверка. Этот процесс не быстрый, пока результатов никаких нет.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Кущевская волнуется: Член банды цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу

А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Генпрокуратура: В колонии, где отбывает наказание Цеповяз, очень вольный режим

По его словам, фотографии подлинны, а все факты нарушений в ИК-3 Амурской области уже установлены и подтверждены по результатам нескольких прокурорских проверок. Несмотря на это, адвокат Цеповяза утверждает, что фотографии могут быть монтажом (читайте далее)