Бывшая жена Вячеслава Цеповяза отсудила у него 4 млн рублей

Вячеслав Цеповяз — тот самый, который в колонии ел красную икру и крабов и жил на широкую ногу теперь должен еще денег своей бывшей жене. Дело в том, что Наталья Стришняя подала иск на экс-супруга еще летом прошлого года. Несколько месяцев его рассматривали в Кущевском райсуде и вот вынесли решение.

- Кущевский районный суд принял решение взыскать с Вячеслава Цеповяза в пользу бывшей супруги Натальи Стришней 4 300 000 рублей, - рассказал сайту «КП»-Кубань» ее адвокат Эдуард Чургулия.

Это часть из тех денег, которые были изъяты при обыске в доме у Цеповяза после жестокого убийства 12 человек в Кущевской. В ноябре 2009 года банда Сергея Цапка, в которую и входил Цеповяз, расправилась с семьей станичного фермера и его гостями, среди которых четверо — дети. Сам Цеповяз, который считался в ОПГ бригадиром, на дело не ходил, но помогал скрывать это преступление и замешан в ряде других. Банду осудили в ноябре 2013 года и отправили по этапу. Цеповяза отправили в колонию Амурской области на 19 лет.

В колонии Цеповяз ел крабов и красную икру

В доме Цеповяза силовики изъяли 8, 6 миллионов рублей и наложили на них арест.

- Когда закончился суд над бандой и были рассмотрены все иски потерпевших к Цеповязу и выплате компенсаций, арест с этой суммы сняли, - объясняет адвокат. - Бывшая супруга Цеповяза обратилась письменно в Следственный комитет с просьбой вернуть совместно нажитые деньги. Переписку вела более года, однако деньги получить так и не смогла. В тоже время адвокат Цеповяза смог добиться получения денежных средств на основании доверенности от него. И деньги были переведены на расчетный счет осужденного, которые он распорядился по своему усмотрению.

Скорее всего, эти деньги сиделец потратил на адвокатов, которые подготовили уже ни один иск к его бывшей жене.

- Наталья Стришняя так и не смогла добиться получения общих денег и вынуждена была обратиться в Кущевский суд с иском о взыскании половины совместно нажитого - то есть 4, 3 миллиона рублей, - говорит Чургулия.

Кущевский райсуд ее иск удовлетворил. Только вот как эти деньги будет выплачивать Цеповяз — неизвестно. В колонии он сейчас находится на особом режиме и пока не работает, соответственно, зарплату не получает. А деньги, которые ему перечисляют раз в год за аренду кущевских земель, он, судя по всему, тоже уже потратил на юристов.

- Придется либо продавать земли, которые ему принадлежать, но это сделать не так-то просто, либо ждать следующего года, когда придет время выплат за аренду, - пояснил Эдуард Чургулия.

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Адвокат Вячеслава Цеповяза запустил в Instagram хэштег, призывающий освободить его подзащитного из-под стражи

Адвокат одного из членов банды Сергея Цапка Вячеслава Цеповяза ЭльбрусМуртазов призвал освободить его клиента из-под стражи. Соответствующий пост юрист разместил в своем аккаунте в сети Instagram, сопроводив его хэштегом #zaSlavusKubani.

По мнению Муртазова, Цеповяз стал жертвой «жуликов, аферистов, клубка корысти, наглости, негодяйства и предательства, жертва нечистых на руку журналистов которые отрабатывают заказ». Юрист также отметил, что в отношении его подзащитного была инициирована «масштабная спецоперация по травле» (читайте далее)