«Выглядел отлично, на жизнь не жаловался»: любитель крабов Вячеслав Цеповяз впервые показался в суде

Когда речь зашла о его же деньгах, известный на всю страну сиделец, который на зоне питался деликатесами, объявился. Вячеслав Цеповяз осенью прошлого года прославился тем, что устраивал в колонии строгого режима шикарные застолья с крабами, красной икрой и шашлыками. У него даже был свой мангал, на котором он жарил мясо. А еще Цеповязу делали поблажки в колонии – он жил в отдельной комнате и не соблюдал режим.

В колонии Цеповяз ел крабов и красную икру

Фотографии его застолий появились в сети после того, как он развелся с женой, и она перестала его спонсировать. В месяц у уже бывшей супруги на содержание мужа-сидельца уходило до 3 млн рублей. А деликатесов он съедал на 60 000 рублей в месяц.

В это же время от Цеповяза посыпались многочисленные иски к бывшей жене. В одном он требует вернуть ему почти что 9 млн рублей за счет аренды его земель, в другом – 32 миллиона. Еще несколько заявлений от кущевского бандита находятся сейчас в производстве суда на суммы поменьше.

Вячеслава Цеповяза судили вместе с бандой кущевского преступника Сергея Цапка. В самом жестоком убийстве ОПГ (в доме станичного фермера расправились со взрослыми и детьми – всего 12 человек) он не замечен, зато помогал его готовить, и заметал следы. Его осудили на 19 лет и отправили в колонию Амурской области.

Так Цеповяз выглядел в ноябре 2013 года, когда его судили за преступления в КущевскойФото: Архив "КП"

И пока Цеповяз забрасывал жену многомиллионными исками, она тоже времени зря не теряла. И подала тоже жалобы в суд на бывшего мужа. Одна из них - на 4 300 миллионов рублей. Эти деньги должны были отойти Наталье Стришней после развода с супругом как часть от совместно нажитого имущества. Но сам Цеповяз их отдавать не спешил. И когда встал вопрос о его деньгах, он появился в суде. Правда, не лично, а по видеосвязи.

- Когда рассматривал иск в Кущевском райсуде, на связь с нами вышел Вячеслав Цеповяз, - рассказала сайту «КП»-Кубань» юрист предприятия ОПХ «Слава Кубани» Наталья Захарова. Она и ведет это дело. – Он выглядел отлично, на жизнь не жаловался. У него был такой цветущий вид, что если бы не тюремная роба, не подумала бы, что он – арестант.

Снимать в суде было нельзя, поэтому фото и видео Цеповяза Наталья Захарова не смогла сделать. А запись видеотрансляции в суде не дают.

В колонии у Цеповяза был свой мангал

Вообще же сам процесс был уже последним, и на нем решался вопрос о взыскании с Цеповяза денег. И сам сиделец по видеосвязи сначала спросил у суда, что за процесс, на котором он присутствует. А когда получил развернутый ответ, заявил, что судебный приказ от пристава о взыскании денег не получал. И его адвокаты снова подали жалобу, но ее суд уже оставил без внимания. Так что теперь Цеповяз должен денег бывшей жене 4, 3 млн рублей. О том, если ли они у него, сиделец промолчал.

- Насколько нам известно, эти деньги у Цеповяза есть. Он получает достаточного приличные суммы за аренду своей земли. Поэтому мы ждем, когда все деньги будут переведены на счет его бывшей жены, - сказал адвокат Эдуард Чургулия.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)

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