У Цеповяза, позирующего с крабами и красной икрой, нашли личный мангал

В прямом эфире представитель генпрокуратуры РФ Александр Куренной рассказал о содержании Вячеслава Цеповяза в колонии строго режима.

- Заключенный пользовался запрещенными предметами – личным телефоном и мангалом, у которого и позировал на фотографиях, - сказал Куренной.

Тот самый личный мангал

Вячеслав Цеповяз – тот самый участник кущевской банды, которого осудили за преступления в станицы. Он не был замечен в доме фермера Аметова в ноябре 2009 года, когда цапки жестоко расправились с его гостями и семьей – всего 12 человек. Но помогал заметать следы и готовить это преступление.

Его осудили на 19 лет и отправили в колонию строго режима в Амурскую область. И там арестант уже ни в чем себе не отказывал. Фотографии с крабами, красной икрой и шашлыками появились в сети еще в ноябре. Тогда же его бывшая жена заявила, что в год на содержание уходило до 3 млн рублей.

- Когда Цеповяз прибыл в колонию, его поставили на профилактический учет как лидера ОПГ, и в отношении него должны были проводиться профилактические мероприятия. Но он жил как все, и в некоторых моментах даже вольготнее себя чувствовал. Поощрялся всячески – ему разрешались свидания, в том числе и с людьми, которые его родственниками не являются, - говорит Александр Куренной.

Администрация колонии разрешала многое Цеповязу.

- Они совершали действия, которые явно выходили за рамки их полномочий, - пояснил Куренной. – Поэтому в отношении сотрудников колонии возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий. Оно сейчас расследуется.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)

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Адвокат Вячеслава Цеповяза запустил в Instagram хэштег, призывающий освободить его подзащитного из-под стражи

Адвокат одного из членов банды Сергея Цапка Вячеслава Цеповяза ЭльбрусМуртазов призвал освободить его клиента из-под стражи. Соответствующий пост юрист разместил в своем аккаунте в сети Instagram, сопроводив его хэштегом #zaSlavusKubani.

По мнению Муртазова, Цеповяз стал жертвой «жуликов, аферистов, клубка корысти, наглости, негодяйства и предательства, жертва нечистых на руку журналистов которые отрабатывают заказ». Юрист также отметил, что в отношении его подзащитного была инициирована «масштабная спецоперация по травле» (читайте далее)