Суд отказал Цеповязу во взыскании 32 млн рублей с бывшей жены

Известный сиделец Вячеслав Цеповяз - тот самый, который в колонии строго режима ни в чем себе не отказывает, все никак не угомонится. Мало того, что за решеткой он ест крабов и шашлык, так еще и денег ему мало. В суде Кущевского района находятся сразу несколько его исков к бывшей жене. А на днях арестант, который сидит за предступления в Кущевской, подал еще один – о том, чтобы в его пользу перечислили 7 миллионов рублей. Эти деньги якобы ему полагаются в качестве арендной платы за его же земли в Кущевской.

- Иск к нам прилетел сразу же после того, как закончилось другое заседание – на нем рассматривали заявление Цеповяза на 32 миллиона рублей, - объясняет адвокат Натальи Стришней (бывшей жены сидельцы) Эдуард Чургулия.

Вячеслав Цеповяз в своем иске требовал 32 миллиона рублей арендной платы за пользование земельными участками. Они принадлежат компании «Слава Кубани», директором которой раньше и был Цеповяз, но когда на него завели уголовное дело, переписал все на супругу. Тогда они еще не были в разводе.

- Суд в удовлетворении иска Цеповязу отказал, - пояснил «Комсомольской правде»-Кубань» Эдуард Чургулия. – На этом заседании рассматривался и еще один иск – о взыскании 9 млн рублей за 2018 год. И тоже эта сумма за аренду земель. В итоге в суде сошлись на том, что предприятие «Слава Кубани» выплатит Цеповязу 4 миллиона 139 тысяч рублей – эту сумму мы сами признали. И эти деньги заключенный еще не получил. Что же до 32 миллионов, которые якобы Цеповяз не получил за 2013 -2016 годы, так эта сумма, как бы не больше, ушла на его содержание в колонии и на его адвоката. Защитник обходился семье Цеповяза в круглую сумму.

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О том, как «тяжело» живется осужденному на 19 лет Вячеславу Цеповязу, вся страна узнала в октябре. Тогда в распоряжении «Комсомолки» оказались его снимки с крабами, красной икрой и шашлыками. Его бывшая жена рассказала сайту kp.ru о том, что в год у нее уходило на содержание супруга в колонии строгого режима №3 до 3 миллионов рублей. Так она сообщила, что передавала деньги через одного человека, который сам сбрасывал ей список нужных Цеповязу вещей. Хотя и сам сиделец часто звонил из зоны домой и лично просил у жены наличность (продолжение)

Кущевская волнуется: Член банды Цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу

4 ноября - 8 лет со дня кущевской резни. И 5 лет с момента вынесения приговора главарю банды Сергею Цапку и его подельникам. Все это время Кущевская (здесь в ноябре 2010 года в доме местного фермера Аметова ОПГ устроила кровавую резню, убив 12 человек, среди которых четверо - дети) жила спокойно. Больше станицу в страхе никто не держит.

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Сам Цеповяз отбывает наказание в Амурской области за преступления в Кущевской. Его осудили еще в ноябре 2013 года на 19 лет и отправили по этапу. Первые годы в колонии сиделец ни в чем себе не отказывал - деликатесы часто были на его столе. Об этом сообщил и представитель Генпрокуратуры (читайте далее)