Банда цапков должна своим жертвам больше двух миллиардов рублей

Это лидера кущевской банды Сергея Цапка уже нет в живых, а остальные участники ОПГ сейчас коротают срок в колониях. Самому кровожадному из цапков – Владимиру Алексееву дали пожизненный срок. Остальных - Владимира Запорожца, Николая Цапка, Владимира Рябцева, Андрея Быкова и Вячеслава Цеповяза осудили почти на 20 лет.

Эту банду отправили за решетку за убийство 12 человек в доме кущевского фермера и ряд других преступлений в станице.

Несколько лет назад в Краснодарском крае прошли суды и о компенсациях потерпевшим. Служители Фемиды тогда вынесли беспрецедентное решение – киллеры должны заплатить потерпевшим 150 млн рублей. Потом были другие суды, и суммы компенсаций увеличивались.

Только исполнять решение суда сидельцы не спешат уже как четыре года. Их зарплаты в колониях не хватит, даже если они будут работать до конца своих дней.

Например, Алексеев должен в качестве компенсаций по решению суда больше 600 млн рублей. Эти данные открытые, и их можно найти на сайте судебных приставов.

Долги Алексеева

Долги Алексеева

Чуть меньше – почти 540 млн рублей, - задолжал Андрей Быков. Хотя до этого он уже выплачивал пострадавшим компенсацию - по 6000 рублей семьям всех погибших. Он в убийстве 12 человек в доме фермера замечен не был, но помогал заметать следы. А еще на нем висят другие жестокие преступления - убийство Александра Иванова, фермеров Богачевых и вместе с Рябцевым расквитался с Леонидом Кадяном. Его судили отдельно ото всех – так как он пошел на сделку со следствием.

Долги Андрея Быкова

А вот больше всех должен потерпевшим Вячеслав Рябцев. Он помогал главарю банды Сергею Цапку готовить убийство 12 человек в станице Кущевской, поставлял оружие. Хотя сам ни с кем не расправлялся, зато потом помогал замести следы преступления. А еще его обвиняют в убийстве жителя станицы Кущевской Леонида Кадяна, которое произошло в 2006 году. И сейчас он должен чуть больше миллиарда рублей компенсаций.

Долги Рябцева

Меньше денег должен дядя лидера ОПГ Николай Цапок – чуть больше двух миллионов рублей. Но эти деньги он тоже не торопится выплачивать потерпевшим.

Долги Николая Цапка

Долги Николая Цапка

Остался должок и за матерью Сергея Цапка. Надежда Цапок не торопится оплачивать присужденные ей штрафы за мошенничество с кущевскими землями. А это почти миллион рублей. Первый штраф – 464 096 рублей висит на ней еще с 2014 года. Второй – почти такая же сумма – с марта 2015-го.

Долги Надежды Цапок

Итого, если подсчитать все долги, выходит очень приличная сумма - чуть больше двух миллиардов рублей.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Все деньги киллеров осели в карманах их жен

- У киллеров денег нет, - сказал сайту «КП»-Кубань» адвокат потерпевших Максим Кошелев. – То, что на сайте приставов висят эти суммы, ничего не значит. Взыскивать не с кого. Мы через суды хотели наложить арест на имущество жен бандитов, но судьи признали, что супруги не при чем. Получается, что все деньги осели в кармах женщин, а потерпевшие остались без выплат.

Родственники погибших от рук бандитов до сих пор не могут получить компенсации

У нас одна надежда на те деньги, на которые сейчас наложен арест – это счет Надежды Цапок в «Россельхозбанке». В суде мы сейчас и пытаемся признать их собственностью банды.

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В ноябре 2018 года исполнилось восемь лет со дня кущевской резни в доме станичного фермера Сервера Аметова. Тогда банда Сергея Цапка убила 12 человек, среди которых четверо - дети. Когда всех участников ОПГ задержали, выяснилось, что они много лет держали в страхе Кущевскую. А правоохранительные органы просто закрывали глаза на творившийся в станице беспредел (продолжение)

Кущевская волнуется: Член банды Цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу

А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают (читайте далее)