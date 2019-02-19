Имущества нет, счета пустые: Родные погибших от рук кущевской банды четвертый год не могут получить компенсацию

Кущевскую банду осудили еще в ноябре 2013 года. А суды о компенсациях морального и материального вреда продолжаются до сих пор. Часть денег уже выплатили потерпевшим, однако взыскание остальной части идет с трудом. Ранее сообщалось, что у сидельцев не оказалось ни денег, ни недвижимости, которую можно продать.

Напомним, в 2015 году семи пострадавшим от банды присудили 250 миллионов рублей компенсации. Эти деньги положены Джалилю Аметову - это в доме его родителей бандиты устроили кровавую резню. Кроме того, компенсацию должны выплатить Светлане и Владимиру Сребным за гибель дочери Натальи Касьян и внука Павлика. Такая же деньги должны получить Андрей и Людмила Касьян (муж и свекровь Натальи Касьян), а также Виктория и Сергей Костюк.

Сейчас известно, что арестованный жилой дом Вячеслава Рябцева, стоимостью 1 миллион 370 тысяч рублей, передали на реализацию. Повторные торги назначены на 26 февраля. Другого имущества у члена банды цапков не нашли. Правда, в колонии он работает, часть его зарплаты уходит на погашение долга.

На счетах у Алексеева было 13 136 рублей, а у Быкова - 67 171 рубль. Эти деньги приставы взыскали. При этом в собственности дом, машину или другое имущество у них не нашли.

- На данный момент проводятся мероприятия по розыску имущества, которое могло быть скрыто, - пояснил и.о. руководителя УФССП по Краснодарскому краю Дмитрий Ткаченко.

В общей сложности потерпевшим все трое осужденных должны 99 миллионов рублей.

- Помимо прочего на исполнении находятся производства о взыскании с Надежды Цапок. Она задолжала 4,5 миллиона рублей. За счет продажи совместно нажитого с мужем имущества (половина машины - Авт.) взыскано 500 тысяч рублей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в УФССП по Краснодарскому краю. - Сейчас в Первомайском районном суде находится дело о взыскании с банка некомпенсированного морального и материального вреда за счет арестованных денег. Общая сумма, незаконно списанных в 2014 году с расчетного счета Надежды Цапок в пользу потерпевших, - 92 миллиона рублей.

О кущевской банде стало известно после жестокого убийства 12 человек в станице. Тогда преступная группировка Сергея Цапка расправилась с семьей местного фермера и его гостями. Всех участников банды задержали. Часть из них судили отдельно, так как они пошли на сделку со следствием. А в ноябре 2013 году приговорили основной костяк ОПГ.

Главарю группировки Сергею Цапку и двоим самым жестоким убийцам, которые резали детей, дали пожизненный срок. Остальные - дядя лидера банды Николай Цапок, Владимир Запорожец и Вячеслав Цеповяз (тот самый с икрой и крабами) получили по 19 лет строгача. Позже Цапок и Черныхумерли в СИЗО.

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- Эти 6 миллионов долларов – деньги банды Сергея Цапка. И это решение суда вызывает очень много вопросов, - говорит адвокат потерпевших по делу кущевской банды Максим Кошелев (читайте далее)

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Какие преступления висят на банде

Сентябрь, 1998 год - Сергей Цапок и его брат Николай, Андрей Быков (кличка Буба) и Владимир Запорожец убили фермера Александра Ивановакуском арматуры. Так мужчине отомстили за то, что он вместе со своими товарищами избил братьев Цапков.

2003 год - по приказу Сергея Цапка Виталий Иванов и Андрей Быков расстреляли машину фермера Валерия Богачева. В автомобиле мужчина находился вместе с сыном. Оба погибли. Сергей Цапок таким образом мстил бизнесмену за гибель брата. Но позже выяснилось, что Богачев к его смерти не имеет никакого отношения.

2005 год - Андрей Быков и Вячеслав Рябцев расстреляли машину кущевца Леонида Кадяна по заданию Сергея Цапка. Главарь банды подозревал и его в причастности к убийству брата. Но мужчину спасли медики.

Июль, 2006 год - убивают Леонида Кадяна.

Август, 2008 год - Вячеслав Цеповяз вызывает на встречу своего друга предпринимателя

Александра Строкуна. Но на трассе машину мужчины остановили Сергей Цапок и Владимир Алексеев (Вова Беспредел). Его подозревали в том, что он якобы готовил убийство Сергея Цапка. Мужчину скрутили и бросили в багажник, но Строкун выбрался и уехал в Белоруссию - там он скрывался от ОПГ.

Банда же хотела сжечь бизнесмена заживо и закопать на кладбище.

Ноябрь, 2008 год - Владимир Алексеев и Игорь Черных сначала избили, а потом зарезали во дворе собственного дома 60-летнего предпринимателя Анатолия Смольникова. Бизнесмен поплатился жизнью за конфликт с цапками.

Октябрь, 2009 год - Владимир Алексеев изнасиловал 13-летнюю девочку.

Июнь, 2010 год - Сергей Цапок заказал Владимиру Алексееву расстрелять машину ростовского предпринимателя Сергея Бегиджанова. Но бизнесмену удалось выжить, а вот его 17-летний внук и охранник погибли на месте. Оружие для убийства доставал Вячеслав Рябцев. Уничтожил его потом дядя Сергея Цапка Николай.

Август, 2010 год - банда напала на дом пожилой жительницы Староминского района Доси Новицкой. Женщину пытали - Игорь Черных проткнул ей руку шампуром по заказу кущевских полицейских. Вместе с ним на дело пришел и Сергей Карпенко. Ее дочь написала в РОВД заявление на стражей порядка, которые избили ее сожителя, и копы просили его забрать, но девушка отказывалась.

Ноябрь, 2010 год - Сергей Цапок, Владимир Алексеев, Игорь Черных, Андрей Быков (Буба), Сергей Карпенко (Рис-младший) убили 12 человек в доме кущевского фермера Сервера Аметова. Вячеслав Рябцев на дело не пошел - за день до этого специально прострелил себе ногу. Детей убивал Игорь Черных. Так Сергей Цапок отомстил фермеру за гибель своего брата, к которой Аметов был непричастен.