2018-12-21T12:12:02+03:00
Общество

Потерпевшие от кущевской банды не смогли отсудить 6 миллионов долларов у жены Сергея Цапка

Их адвокат уверен, что эти деньги принадлежали банде, а не супруге лидера ОПГ
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Потерпевшие по делу цапков. Фото: Алексей Есиков/ИА "Живая КубаньПотерпевшие по делу цапков. Фото: Алексей Есиков/ИА "Живая Кубань
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- Эти 6 миллионов долларов – деньги банды Сергея Цапка. И это решение суда вызывает очень много вопросов, - говорит адвокат потерпевших по делу кущевской банды Максим Кошелев.

Дело в том, что Краснодарский краевой суд оставил без изменения определение районных служителей Фемиды. Первая инстанция отказала в выплатах потерпевшим по делу банды Сергея Цапка. Они просили выплатить компенсации со счета жены главаря банды Анжелы-Марии, который ранее был арестован. На нем находилось 6 миллионов долларов. За эти деньги сражалась несколько лет гражданская супруга Цапка. Правда, в судах она так и не смогла доказать, что эти деньги именно ее, а не банды. Тем не менее, суд вынес решение не трогать эти деньги.

- Это судебное постановление означает, что жена главаря ОПГ Анжела-Мария получит $6 млн, которые, мы уверены, были активами банды, - говорит Максим Кошелев. – Получается, что потерпевшие не получат компенсаций за причиненный цапками вред. Так как все активы ОПГ регистрировала на жену своего лидера.

О кущевской банде стало известно после жестокого убийства 12 человек в станице. Тогда преступная группировка Сергея Цапка расправилась с семьей местного фермера и его гостями. Всех участников банды задержали. Часть из них судили отдельно, так как они пошли на сделку со следствием. А в ноябре 2013 году приговорили основной костяк ОПГ.

Главарю группировки Сергею Цапку и двоим самым жестоким убийцам, которые резали детей, дали пожизненный срок. Остальные - дядя лидера банды Николай Цапок, Владимир Запорожец и Вячеслав Цеповяз (тот самый с икрой и крабами) получили по 19 лет строгача. Позже Цапок и Черных умерли в СИЗО.

А суды о компенсациях морального и материального вреда продолжаются до сих пор. Часть денег уже выплатили потерпевшим. И еще цапки должны родственникам погибших 128 млн рублей. Вот только эту сумму списывать не с кого – у сидельцев не оказалось ни денег, ни недвижимости, которую можно продать.

Деньги были только у Вячеслава Цеповяза и родственников Сергея Цапка - у его матери и жены. Первый ничего уже не должен – он выплатил 1, 7 млн рублей.

119 миллионов списали со счета матери главаря ОПГ Надежды Цапок. Еще 31 миллион внесла на счета потерпевших сама Анжела-Мария. А 128 миллионов брать не с кого. Суд ведь отказал в выплатах с ее счета, на котором лежат 6 миллионов долларов.

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)

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Жена Вовы Беспредела (Владимир Алексеев) Виктория не пропускали ни одного заседания. Она даже писала от имени супруга разные заявления суду. И когда шли заседания, она была официально с ним разведена, это не мешало худенькой блондинке ходить в суд. Она ездила к бывшему мужу в СИЗО, и пока тот сидел, даже родила ему еще одного сына. Всего у Алексеева трое детей - дочь и два сына (читайте далее)

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