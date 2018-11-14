Жены бандитов кущевской ОПГ развелись с мужьями-сидельцами

В ноябре 2018 года исполнилось восемь лет со дня кущевской резни в доме станичного фермера Сервера Аметова. Тогда банда Сергея Цапка убила 12 человек, среди которых четверо - дети. Когда всех участников ОПГ задержали, выяснилось, что они много лет держали в страхе Кущевскую. А правоохранительные органы просто закрывали глаза на творившийся в станице беспредел. В итоге своего кресла лишился начальник кущевского РОВД Виктор Бурносов, начальник криминальной милиции района Вячеслав Семенихин, замначальника РОВД - начальник следствия Татьяна Малыхина. Сняли с должности и главу кубанского ГУВД Сергея Кучерука. Работы лишился и начальник центра по борьбе с экстремизмом Александр Ходыч.

Суд над лидером ОПГ и его подельниками длился три года. Пока он шел, ни одного заседания не пропускали жены кущевских преступников.

Анжела-Мария Цапок, приходившаяся главарю банды гражданской супругой, в сам зал не была допущена. Зато все время сидела под дверями суда, и как только они распахивались, посылала мужу, находящемуся в клетке, воздушные поцелуи.

Анжела-Мария Цапок на заседания суда всегда ходила и посылала мужу воздушные поцелуиФото: Архив "КП"

Жена Вовы Беспредела (Владимир Алексеев) Виктория тоже не пропускали ни одного заседания. Она даже писала от имени супруга разные заявления суду. И когда шли заседания, она была официально с ним разведена, это не мешало худенькой блондинке ходить в суд. Она ездила к бывшему мужу в СИЗО, и пока тот сидел, даже родила ему еще одного сына. Всего у Алексеева трое детей - дочь и два сына.

Жена Владимира АлексееваФото: Архив "КП"

Обивали пороги суда и жены кущевских головорезов Николая Цапка и Владимира Запорожца.

Когда цапкам вынесли приговор, а случилось это в ноябре 2013 года, все женщины рыдали. Пожилую жену Николая Цапка даже пичкали валерьянкой - так она переживала. Когда ее мужу дали срок, она плакала.

Жена Николая Цапка

А супруга Владимира Запорожца в сердцах даже крикнула: «Вы осудили невиновных».

По по этапу пошли не все - Сергей Цапок скончался в СИЗО от оторвавшегося тромба, Игорь Черных наложил на себя руки.

Остальных увезли в колонии строго режима, а Алексеев получил пожизненный срок. Несколько лет он должен провести в тюрьме, а потом - в колонии строгого режима.

Первые пару лет жены кущевских бандитов даже ездили на свидания к своим мужьям. Супруга Цеповяза появлялась в Амурской области (именно там в колонии №3 отбывает наказание бывший станичный депутат) каждые четыре месяца. Именно раз в четыре месяца по правилам можно было посещать сидельца. Оставалась у него сразу на два-три дня — в колонии есть специальные общежития для длительных свиданий.

Реже к мужьям приезжали остальные. И вот, пять лет спустя после того, как банду осудили, выяснилось, что жены перестали ездить к арестантам. И развелись с ними.

Сначала стало известно о разводе Вячеслава Цеповяза - того самого, который засветился на тюремных фотографиях с крабами, красной икрой и шашлыками.

Вячеслав Цеповяз в колонии с крабами

Наталья Цеповяз сама подала на развод еще в 2017 году и даже вернула себе девичью фамилию - Стришняя. Причина развода - якобы муж-сиделец начал неадекватно себя вести, стал просить много денег и даже начал угрожать жене. В итоге даже его дети сменили папкину фамилию.

Жена и дочь Вячеслава Цеповяза больше не носят его фамилию. Фото: соцсети

Ушла от мужа и жена Николая Цапка. Правда, в Кущевской поговаривают, что она развелась специально, чтобы все нажитое в совместном браке имущество не ушло с молотка на выплаты потерпевшим.

- Когда решался вопрос о выплатах компенсаций, приставы наложили арест на имущество Николая Цапка: Audi Q7, "Газель" и еще одно авто, - рассказывает «КП» адвокат потерпевших от банды Цапка Максим Кошелев. - Но оценивали его долго - жена Цапка вдруг подала на развод и стала претендовать на ½ доли имущества. Когда со всем разобрались, в итоге она сама выкупила у приставов оставшуюся половину бывшего мужа, а деньги пошли на выплаты потерпевшим - всего миллион рублей. Больше никакого имущества у Николая Цапка нет. Хотя пристав, у которого находится дело, заявляет, что нашел его какой-то дом. Но насколько нам известно - жилья никакого нет у Цапка.

Жена Владимира ЗапорожцаФото: Архив "КП"

Бросила мужа и жена Запорожца. Она нашла другого мужчину, с которым сейчас живет. Виктория Алексеева тоже разорвала все отношения с супругом, осужденным пожизненно.

КСТАТИ

Цапки еще должны родственникам погибших 128 млн рублей

Но увидят ли они эти деньги - не известно

128 миллионов рублей — именно такую сумму еще должны получить на всех родственники погибших от рук кущевской банды. По всем выплатам уже есть решения суда. Только как оказалось, списывать деньги в счет погашения долгов - не с кого.

- Деньги были только у Вячеслава Цеповяза и родственников Сергея Цапка - у его матери и жены, - говорит адвокат Максим Кошелев. - Цеповяз выплатил потерпевшим 1, 7 млн рублей и больше ничего не должен. Со счета Надежды Цапок - матери главаря банды, списали 119 млн рублей. Это были деньги банды. Еще 31 миллион внесла на счета потерпевших сама Анжела-Мария. И все, остальные выплаты получать не с кого. У нас была надежда на те 6 миллионов долларов, которые находились на арестованном счете Анжелы-Марии, но краевой суд Краснодара заявил, что это лично ее деньги, а не банды. Хотя мы уверены, что к этой сумме она не имеет никакого отношения. В Железнодорожном суде Ростова-на-Дону, где уже рассматривалось дело о 6 млн долларов, служители Фемиды наоборот постановили, что это нее ее деньги. Она ведь не смогла доказать в суде, как именно их заработала. Но пока решение не вступило в законную силу, жена Цапка поступила хитро. Она забрала свой иск и суда - она ведь сама решила судиться за эти деньги. И получилось так, что никакого решения ростовского суда нет. В Краснодаре же нам заявили, что мы не смогли доказать, что это деньги банды и в удовлетворении жалобы потерпевших о списании с долларового счета Анжелы-Марии Цапок средств в счет выплат компенсаций отказал.

Анжела-Мария ЦапокФото: Архив "КП"

Хотя с 2008 по 2010 годы Сергей Цапок активно продавал все свои земли, причем большую часть из них купила его же жена. Анжела-Мария приобрела у лидера ОПГ участков на 30 млн рублей. И на момент убийства 12 человек в Кущевской у Цапка практически ничего не было, только четыре участка земли, и те небольшие, стоимостью 300 000 рублей каждый.

Сделку по продаже земель вел по доверенности Вячеслав Рябцев. Он, по версии следствия, помогал Сергею Цапку готовить убийство 12 человек в станице Кущевской, поставлял оружие, но сам ни с кем не расправлялся. Судили его отдельно от банды — Рябцев пошел на сделку со следствием. Ему дали 20 лет. Но у него в счет выплат компенсаций забирать оказалось нечего.

- У него есть какая-то недвижимость, но это очень ветхое жилье, неликвид, которое и продать сложно, - пояснил Кошелев.

Ни гроша за душой не оказалось и у Владимира Алексеева. Хотя до того, как его арестовали, Вова Беспредел ездил на дорогой иномарке. Только принадлежала она вовсе не ему, а фирме Цапка. У бывшей жены Алексеева тоже не оказалось никакого имущества — только старенькая «четверка».

Выплатил компенсации пострадавшим - по 6000 рублей семьям всех погибших Андрей Быков. Его, как и Рябцева, судили отдельно — он тоже пошел на сделку со следствием и тоже получил 20 лет строгача.