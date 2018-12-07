ФСИН: Новые фото с Цеповязом сделаны в то же время, что и снимки с крабами

Очередная порция снимков «красивой жизни» с заключенными из амурской колонии возмущает ничуть ни меньше, чем предыдущие кадры с камчатскими крабами и икоркой. Еще бы - на фотографиях член банды цапков сидит за богатым столом на свежем воздухе, позирует осужденный на мягких диванах в одиночку и с товарищами, разговаривает по мобильнику. Если не знать, что снимки сделаны в тюрьме, создается ощущение, что просматриваешь семейный альбом.

Поделился памятными снимками некий 40-летний Сергей Перин. Он выложил фотографии на Youtube, подписав, что подборка - «продолжение жизни Цапка-крабоеда в период с 2014 по 2017 год». С его слов, Цеповяз, несмотря на то, что отбывает наказание в колонии строгого режима, «ест блюда из ресторана, живет в индивидуальном бараке и проводит время с коллегами за беседой и спортом».

ФСИН после публикации новых фотографий заявила, что распространенные снимки сделаны пару лет назад - ориентировочно в 2015-2016 годах, в то же время, что и первая порция кадров «красивой жизни».

Вячеслав Цеповяз: фото из колонии с 2014 по 2017 годы.

- По данным фотографиям также проводится проверка в рамках возбужденного уголовного дела, - добавляют в федеральной службе.

Как стало известно «КП» - Кубань», адвокаты Вячеслава Цеповяза, как и его бывшая супруга, не знают, кто такой Сергей Перин и откуда, у него тюремные снимки.

- Бывший муж активно пользовался телефоном. Мог отправлять фото и видео еще кому-то. Возможно, друзья их просто продают, - предположила Наталья.

Напомним, ранее против руководства амурской колонии, где Цеповяз ел крабов и икру, возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Кроме того, глава регионального управления ФСИН получил строгое дисциплинарное взыскание.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)

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Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)

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Все внимание вновь приковано к исправительной колонии строгого режима №3, что находится в Амурской области. Не успел утихнуть скандал с фотографиями «красивой жизни» Вячеслава Цеповяза, на которых отбывающий 20-летний срок лакомится шашлыком и заморскими деликатесами, как всплыла занятная видеозапись, главный герой которой - член банды цапков (читайте далее)