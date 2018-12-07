2018-12-07T13:02:15+03:00
Общество

"Еда из ресторана, индивидуальный барак": Появились новые фото с банкетов Цеповяза в колонии

По словам опубликовавшего, снимки сделаны с 2014 по 2017 годы [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: кадр из видео на Youtube.Фото: кадр из видео на Youtube.
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Оказывается у осужденного на 19 лет Вячеслава Цеповяза альбом с памятными фотографиями из колонии гораздо толще, чем мы думали. В октябре в распоряжении «Комсомолки» оказались занятные снимки, на которых член банды цапков запечатлен за столом с деликатесами. Тут тебе и камчатский краб, и икорочка красная, и шашлык на мангале. И это лишь малая часть тюремного меню. Бывшая супруга Цеповяза рассказывала, что в год на содержание благоверного в колонии строгого режима у нее уходило до трех миллионов рублей.

Сам Цеповяз настаивал – все это ложь и провокация, на фото изображен человек, лишь похожий на него. Вот только в Генпрокуратуре заявили - все снимки подлинны, факты грубого нарушения режима в ИК-3 Амурской области установлены.

Спустя месяц вновь все внимание было приковано к Цеповязу. На этот раз скандал разгорелся вокруг ролика, который опубликовал на своем YouTube-канале некий 40-летний Сергей Перин. На кадрах видеозаписи заключенный в компании своих товарищей сидит в комнате с евроремонтом. ФСИН сразу же после публикации ролика сказали, что видеозапись не свежая - сделана ориентировочно в 2015-2016 года, а в самом видео фигурирует не тюремная камера, где проживал осужденный, а комната психологической разгрузки.

И вот вновь Сергей Перин публично поделился еще одной порцией снимков, сделанных, по его словам, с 2014 по 2017 годы. На этот раз на фотографиях Цеповяз сидит за богатым столом, есть карточки, где застолье запечатлено на свежем воздухе, позирует член банды цапков на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильнику.

- Страна уже видела фото Вячеслава Цеповяза, на которых он себя не узнал. Данная подборка является оригинальным продолжением жизни Цапка-крабоеда в период с 2014 по 2017 годы, - написал автор. - Особо опасный преступник несет тяжелое наказание кушая пишу из ресторана, живя в индивидуальном бараке, проводя время с коллегами за беседой и спортом, но вот вопрос - это и есть справедливое наказание?

Вячеслав Цеповяз: фото из колонии с 2014 по 2017 годы.

О том, знает ли о новой порции слитых фото сам Цеповяз, неизвестно. Его адвокаты пока не видели снимки.

- Наслышан о том, что появились еще фото, однако пока не довелось еще их посмотреть. О самом человеке, который загрузил снимки, слышу впервые, Вячеслав о Сергее Перине не говорил, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Роман Боков.

Напомним, ранее против руководства амурской колонии, где Цеповяз ел крабов и икру, возбудили уголовное дело.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Кущевская волнуется: Член банды цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу

А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)

«Цеповяза не обыскивали»: прокуратура Амурской области уже проверяла, откуда у цапка в колонии шашлыки и крабы

Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)

ФСИН: На видео запечатлена комната психологической разгрузки, а не камера Цеповяза

Все внимание вновь приковано к исправительной колонии строгого режима №3, что находится в Амурской области. Не успел утихнуть скандал с фотографиями «красивой жизни» Вячеслава Цеповяза, на которых отбывающий 20-летний срок лакомится шашлыком и заморскими деликатесами, как всплыла занятная видеозапись, главный герой которой - член банды цапков (читайте далее)

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