«Цапка кремировали срочно и никто не знает, где его прах»: адвокаты о невозможности экспертизы ДНК

В прокуратуре Краснодарского края сегодня, 13 июня, дали официальный ответ о личности человека, попавшего в кадр после аварии в Сочи.

- Это 32-летний Виталий Никифоров. Он находится в федеральном розыске, - констатировали в ведомстве.

Однако юристы, подавшие обращение об идентификации человека на фото, похожего на Сергея Цапка, назвали этот ответ неубедительным.

- Пока ответ был дан только журналистам, мы его не получили, - говорит "КП" - Кубань" Максим Кошелев. - Но как они определили, что человек на фото - Виталий Никифоров? По сходству фотографий? Он же в розыске и, насколько нам известно, до сих пор на свободе.

Более того, экспертизу ДНК, так необходимую в этом деле, сделать фактически невозможно.

- Сергея Цапка, умершего якобы в СИЗО 7 июля 2014 года, срочно кремировали в Волгограде, - продолжает Кошелев. - Что за необходимость была именно так поступать с телом, непонятно. Прах выдали женщине, которая по суду о компенсациях потерпевшим, признана НИКЕМ Сергею Цапку. Еще при жизни Анжела-Мария и Сергей Цапок стали лишь однофамильцами.

При таких обстоятельствах требовать от нее предоставить прах для экспертизы ДНК, которая бы расставила все точки над "i" , нет никакой возможности, говорит Кошелев.

- Нам никогда не дадут разрешения на это, - уверен юрист.

Таким образом, разрешить сомнения в смерти кущевского злодея не удастся.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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