На курортах Краснодарского края начали создавать «зимние пляжи»

В Сочи у зиме уже подготовили один из пляжей. Фото: администрация Краснодарского края

Официально курортный сезон закончился в Краснодарском крае 1 ноября. Но туристов все также много в Сочи, Анапе и Геленджике. Многие до сих пор даже купаются в море, хотя вода уже стала прохладной - плюс 18.

И уже сейчас в регионе начали создавать так называемые «зимние пляжи».

- На курортах уже устанавливают лавочки, беседки, деревянные настилы, чтобы наши гости могли комфортно отдохнуть на берегу, подышать морским воздухом, полюбоваться пейзажами, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Уверен, такие места будут пользоваться популярностью не только у туристов, но и среди местных жителей.

"Зимние пляжи" - это те же самые территории, только без лежаков и зонтов от солнца. Их убрали и на берегу моря делают деревянные настилы, ставят скамейки, чтобы люди могли прийти на пляж и сидя на лавочке подышать морским воздухом.

Например, в Сочи и в Анапе некоторые пляжи уже оборудовали по-другому. Теперь очередь за остальными курортами.

Кстати, всего в Краснодарском крае уже отдохнули более 10,2 млн человек. Это данные с начала года. Но в ноябре и декабре в регионе ждут еще около миллиона туристов. А в новогодние праздники курорты Кубани вообще будут загружены по полной. Например, в горах Красной поляны все номера уже забронированы на 90%.

Но ждут гостей и в Анапе и Геленджике. В сторону моря к Новому году даже пустят 200 дополнительных поездов.