Дайвер-колясочник Никита Ванков, спасший в Анапе тонущего мужчину, получил премию МИРа

Фото: instagram.com/nikvankov

Инвалид-колясочник Никита Ванков в октябре спас мужчину на одном из пляжей в Анапе. После мужественного поступка параатлета номинировали на премию МИРа в номинации #Вопреки.

- Награда вручается людям с ограничениями по физическому здоровью за добрые дела. Церемония награждения проводится в Санкт-Петербурге. В этом году она уже проходит в девятый раз, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

Накануне Никиту Ванкова со сцены поздравили с победой в ежегодном конкурсе.

- Спасибо большое за эту награду. Многие люди, здоровые ребята, действительно увидели, в каком состоянии можно любить эту жизнь, можно работать и достигать результатов», — сказал Никита Ванков на церемонии вручения. Кусочки видео с мероприятия параатлет опубликовал на своей страничке в Instagram.

Скриншот с церемонии награждения: instagram.com/nikvankov

Напомним, в октябре Никита увидел, как на 28-м причале бухты Анапы начал тонуть мужчина. Его течением стало уносить от берега. Первый в России парадайвер Ванков, не раздумывая, бросился на помощь.

- Никогда в жизни и подумать не мог, что окажусь в прямой ситуации спасения человека, - признался тогда Никита. - Эмоции еще не остыли, и считаю важно показывать подобные ситуации, для веры людей в людей.

В тот день Никита участвовал в съемках документального фильма на причале и увидел, как двое парней пытаются спасти третьего. Он, имея опыт спасения, сначала кричал, как правильно транспортировать тонущего до берега. Но когда у парней не осталось сил, прыгнул в воду и контролировал ситуацию из воды, сопротивляясь сильному течению.

- Когда-то на этом причале 13 лет назад я полз и повторял: «Я буду жить, я буду жить». А теперь спасал там же человека, - отметил парадайвер.

Когда у одного из парней, который бросился в воду на помощь, начались судороги, к ним подоспели спасатели на катере. Все остались живы и быстро отошли от случившегося, вспоминая ситуацию с улыбкой.