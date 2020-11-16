Список погибших в жутком ДТП в Краснодарском крае 16 ноября 2020

Причины аварии уточняются. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В распоряжении «КП» - Кубань» оказался список погибших в страшном ДТП в Краснодарском крае 16 ноября 2020, которое унесло жизни четырех человек. Как стало известно, эти люди ехали в легковой машине Nissan Sunny.

КОНКРЕТНО

1. Кристина К., 24 года, Горячий Ключ;

2. Светлана Б., 37 лет, Горячий Ключ;

3. Татьяна К., 51 год, Горячий Ключ;

4. Даниил А., 18 лет.

Врачи не сумели их спасти - травмы оказались несовместимы с жизнью.

Напомним, авария произошла около 10:00 на 23-м километре трассы Кубанская — Саратовская. На дороге столкнулись легковушка и грузовик. Судя по видео, которое снято с места аварии, удар был такой силы, что машины разбросало в разные стороны. После столкновения большегруз, который ехал с песком, опрокинулся. А Nissan Sunny превратилась в груду металла.

Чудом в легковушке выжил один из пассажиров - сейчас он находится в больнице. В это же медучреждение госпитализировали и водителя большегруза - у него также травмы.

Автоинспекторы рассматривают разные причины ДТП. Авария могла произойти из-за неосторожности водителя легковушки, который не проверил, безопасно ли выезжать на встречку, нет ли там движущегося транспорта. Кроме того, роковую роль могла сыграть скорость. Сильный дождь и, как следствие, мокрая дорога - еще одна предположительная причина аварии.

- Проводится проверка, - говорят в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Устанавливаются обстоятельства аварии.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким погибших.