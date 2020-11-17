Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 17 ноября 2020: на Кубани приостанавливают работу школ из-за COVID-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 17 ноября 2020.

Эпидемиологическая обстановка на Кубани по-прежнему вызывает беспокойство - каждый день фиксируется рост заболеваемости. За последние сутки COVID-19 обнаружили еще у 160 человек, среди них 10 - это дети.

Несмотря на то, что у юных пациентов болезнь протекает в легкой форме, инфекция все-таки опасна, прежде всего, для взрослых. Заразиться могут и родители, и педагоги в школе. Поэтому из-за выявленных случаев COVID-19 приостановливают работу некоторых учебных заведений. Так, в Усть-Лабинском районе временно закрылась школа №10.

Кроме того, из-за выявленных вспышек коронавируса остаются закрытыми две школы и девять групп в пяти колледжах и техникумах.

КСТАТИ

Как защититься в период холодов

На Кубани прогнозируют промозглую погоду. В такие дни важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не простудиться и уж тем более не подхватить какую-нибудь заразу посерьезнее. Краснодарский врач Игорь Люлин рассказал, как защититься от коронавируса зимой. Один из способов - промывание носа солевым раствором. Но все-таки этим делом увлекаться не стоит.

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