Во взрыве танкера «Генерал Ази Асланов» в Азовском море обвинили старпома капитана

Последствия взрыва на танкере "Генерал Ази Асланов" Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Во взрыве танкера «Генерал Ази Асланов» в акватории Азовского моря 24 октября обвинили старшего помощника капитана судна. Следователи расследуют уголовное дело по статье «нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц».

Взрыв остатков легковоспламеняющейся жидкости «Нафта» прогремел на танкере около 18:30, когда судно следовало из Черного моря в Ростов-на-Дону.

- Установлено, что боцманом, матросом и практикантом, под руководством обвиняемого, производились работы по зачистке танков от остатков груза. Обвиняемый не обеспечил постоянный контроль за соблюдением противопожарного режима на судне, допустил выполнение указанных работ в отсутствие технологической карты, - сообщают в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Следствие считает, что старпом не контролировал концентрацию загазованности в танках судна и допустил к работам практиканта, который не проходил обучение.

Для установления точных обстоятельств происшествия назначен целый ряд экспертиз. Уже проведены обыски и допрошены очевидцы, а потерпевшими признаны родственники пропавших без вести членов экипажа.

В момент взрыва на борту танкера находились 13 человек, трое пропали без вести, остальных эвакуировали.

Несмотря на критические повреждения, после взрыва танкер остался на плаву. Его отбуксировали в район Порта Кавказ.