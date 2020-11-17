«Балкон с видом на море»: В Сочи приезжим сдают лоджии для работы на удаленке

В Сочи приезжим сдают лоджии для работы на удаленке. Фото Ирины Шурмановой

В Сочи приезжим сдают балконы для работы онлайн. Такие «офисы» с удовольствием снимают туристы, которые остаются в Сочи на всю зиму.

- Семьи с детьми приезжают к нам со всей страны. Кто-то - на постоянное место жительства, кто-то живет временно, кто-то длительно и работает здесь на удалёнке. Приезжают не только молодые фрилансеры, но и пожилые люди с внуками. У многих россиян выкуплены в Сочи апартаменты, - сообщил глава города Сочи Алексей Копайгородский .

Специалисты туриндустрии называют такое явление «климатическим туризмом». Люди приезжают на курорт на долгое время, предпочитая московским морозам комфортную южную зиму.

Обычно «климатические туристы» выкупают апартаменты на всю семью. В итоге - нормальных условий для работы нет, и остается только снять какой-то мини-офис. Более состоятельные гости могут себе это позволить. Но большинство ограничивается новым эконом-предложением: балконом с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.

Балкон под офис. Фото Ирины Шурмановой

Ирина Шурманова приехала в Сочи из Москвы. Они с мужем и двумя детьми, как говорит Ирина, «чудом сняли» однокомнатные апартаменты в Адлере. В столице, как известно, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции всех перевели на удаленку – и сотрудников офисов, и школьников. Мужа на два месяца отправили в отпуск без содержания, он сидит с детьми, погрузился в онлайн учебу.

Ирина – специалист крупной рекламной компании. Она должна быть на связи в рабочее время, ей нужен не только интернет, но и тишина для проведения деловых переговоров, совещаний. Поэтому она стала искать варианты уходить из гостиничного номера каждый день, кроме выходных.

- Нашла десятки предложений в местных пабликах, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань». – Разумеется речь идет о застекленных лоджиях. Посмотрела несколько предложений и выбрала самый близкий от отеля, где мы снимаем номер, буквально 10 минут пешком. В день плачу 500 рублей за аренду.

Этот светлый балкон Ирина выбрала для себя. Фото Ирины Шурмановой

По ее словам сочинцы – очень гостеприимные хозяева – всегда чай-кофе предлагают бесплатно. За 200-300 рублей можно заказать недорогой, зато домашний обед, приготовленный на соседней с балконо-офисом кухне.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что жители Сочи сдают в аренду приезжим балконы для работы на удаленке. Средняя стоимость 4-5 квадратных метров площади 500 рублей в день.