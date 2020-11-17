Уже поднимается крыша: Как идет строительство нового стадиона Сергея Галицкого в Краснодаре

Строительство стадиона "Краснодар-2" в ноябре 2020 Фото: МТРК Краснодар

Сергей Галицкий, краснодарский предприниматель и меценат, продолжает удивлять. Владелец футбольного клуба «Краснодар» воплощает свои грандиозные идеи и мечты в жизнь, стоя сразу два новых стадиона для команд.

Работа кипит на улице Владислава Посадского. Здесь приобретает свои черты стадион «Краснодар-2», на котором будут выступать команды «быков» первого и второго дивизионов, молодежка и женская команда.

Как обычно, о своих планах Сергей Галицкий не уведомляет общественность, предпочитая сразу заниматься делом. Именно поэтому о стройке стадиона краснодарцы узнали когда работы шли уже несколько месяцев.

О новой футбольной арене известно не так много. Ожидается, что она получит название «Краснодар-2» и будет вмещать до семи тысяч зрителей.

Сейчас здесь активно идут работы на поле, возведены трибуны, поднимается крыша, которая защитит болельщиков от непогоды. Это хорошо видно на кадрах съемки квадрокоптера МТРК «Краснодар», который покружил над стройкой.

В марте стадион «Краснодар-2» рассчитывает принять первые футбольные матчи. Не исключено, что это будут важнейшие игры молодежного Евро-2021, куда пробилась сборная России. Все решится на жеребьевке турнира 10 декабря.

Рядом со стадионом «Краснодар-2» строится также полноразмерное футбольное поле с небольшими трибунами. Вероятно, здесь будут проходить детские турниры, а также тренировки команд.