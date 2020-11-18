Первый снег в Краснодарском крае: припорошило несколько районов

При налипании мокрого снега в МЧС просят быть осторожными

Жители Краснодарского края дождались первого снега в регионе. Накануне засыпало Ростовскую область и Ставропольский край, а утром 18 ноября белые хлопья начали падать и на Кубани.

- Первый снег выпал в районах, которые находятся на северо-востоке края. До Краснодара сегодня осадки не дойдут, здесь будет облачно. Снег в регионе в середине ноября был ожидаем, это нормальное явление для края, аномалий в погоде никаких нет, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» сообщила начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

Утром снежинками засыпало дороги, деревья, крыши домов в Тихорецком, Кавказском, Новокубанском, Гулькевичком, Успенском районах. В соцсетях появились сотни фотографий с белой стужей от обрадовавшихся местных жителей. Некоторые даже успели поиграть в снежки и слепить маленьких снеговиков. Но в зимней сказке кубанцам удалось побывать лишь несколько часов. К обеду белый покров превратился в коричневую слякоть.

- Осадки будут идти в течение недели по всему краю. Но не везде пройдет снег. Где теплее – там выпадет дождь. Белые хлопья в регионе будут образовываться преимущественно в горах и предгорьях, а также в ночное время, когда температуры опустятся ниже нуля, - добавила руководитель отдела гидрометобеспечения Светлана Попова.

Также синоптики отмечают, что качели с осадками между дождем и снегом ожидаются до конца месяца. В это же время в МЧС рекомендуют быть осторожными при такой погоде – возможно образование гололеда.

- На территории Кубани с наступлением холодов существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с налипанием мокрого снега, гололеда, сильного мороза. Будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач,не используйте приборы для обогрева помещений, это может привести к не расчетным нагрузкам на электропроводку и ее воспламенению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае ЧС необходимо звонить по бесплатным номерам: с городского – «01», с мобильного – «101».