«Детектор правды» прошла руководитель благотворительного фонда Кубани Яна Сторожук

Яна Сторожук

«Детектор правды» - новый digital-проект «Комсомолки». Политики, чиновники, блогеры, деятели культуры и искусства, урбанисты, активисты, музыканты отвечают на вопросы «КП» что называется без купюр.

Мы не спрашиваем у них о творческих планах, не просим подбить итоги года – мы задаем вопросы, которые покажут гостя совершенно с другой стороны.

Первой «Детектор» прошла главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Сегодня в нашем выпуске - руководитель благотворительного фонда помощи детям «Край Добра» Яна Сторожук.

Яна рассказала о своих родителях, о том, боится ли коронавируса, будет ли прививаться от опасной инфекции, а также о том, как пандемия изменила ее и какие корректировки внесла в благотворительный фонд.

- Пандемия изменила нас всех, - сказала Яна Сторожук в программе «Детектор правды». – Труд благотворительной организации сейчас надо перестраивать полностью, пытаться уходить в онлайн. Мы экспериментируем, но это крайне сложно. Также коронавирус изменил мой взгляд на то, что рекомендуют делать здоровым людям. Дети в онкоцентрах, которые страдают после пересадки костного мозга, или другими болезнями, не задумываясь носят маски. А здоровые игнорируют это правило.

"Детектор правды". Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир