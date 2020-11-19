Потеряли интерес: болельщики «Краснодара» неохотно раскупают билеты на матчи Лиги чемпионов

Билеты на матч Краснодар - Ренн 2 декабря поступили в продажу Фото: ФК Краснодар/Андрей ШРАМКО

19 ноября стартовали продажи билетов для обладателей карт болельщиков на матч Лиги чемпионов «Краснодар» - «Ренн», который состоится 2 декабря на стадионе «Краснодар» и начнется в 20:55 по московскому времени.

Как и ранее, первыми получили право выкупа билетов обладатели абонементов. Однако большого ажиотажа старт продаж не вызвал.

19 ноября доступны места практически на любые секторы, стоимостью от 1000 до 10 000 рублей. При этом на матче будет разрешено присутствие 30% зрителей от вместимости арены, а, значит, вживую Лигу чемпионов в Краснодаре увидят около 10 550 человек.

Болельщики уже купившие билеты с удивлением обнаружили, что в продаже есть еще билеты и на матч «Краснодар» - «Севилья», который пройдет 24 ноября.

Любители футбола называют несколько причин отсутствия ажиотажа. Первая связана с холодной погодой, вторая с неудачными результатами команды в последних матчах, еще одна с тем, что клуб объявил войну перекупщикам.

- Приобретайте билеты только на официальном сайте клуба. Билеты будут аннулированы в случае обнаружения попытки перепродажи. Приобретая билеты, вы безусловно соглашаетесь с этим условием, - предупреждают в ФК «Краснодар».

Болельщикам напомнили, что на стадион нужно прийти со своими маской и перчатками, а на входе вместе с билетом потребуется удостоверение личности.

Матч с «Ренном» для «Краснодара» может иметь важнейшее турнирное значение. Сейчас у команд по одному очку, соперники делят третью строчку, которая дает путевку в плей-офф Лиги Европы. У «Севильи» и «Челси» по семь очков.

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- На время ограничений, связанных с пандемией коронавируса, вход зрителей на стадион будет возможен только после предъявления документа, удостоверяющего личность, и сверки на предмет соответствия данным, указанным в билете, - предупреждают в ФК «Краснодар» (продолжение)