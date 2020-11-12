Ажиотаж пропал: Болельщики «Краснодара» с абонементами решили не идти на матч Лиги чемпионов с «Севильей»

Билеты на матч Севилья - Краснодар поступили в продажу 9 ноября Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

В самом разгаре продажи билетов на матч Лиги чемпионов «Краснодар» - «Севилья». Владельцы абонементов на прошлый сезон получили право выкупить места первыми, для них эта возможность открылась с 9 по 12 ноября.

Учитывая, что по требованиям Роспотребнадзора и УЕФА, количество зрителей на арене не может превышать 30% от ее вместимости, в продажу поступило всего 10 550 билетов.

Однако далеко не все владельцы абонементов решили выкупить места. Если матч Лиги чемпионов против «Челси» вызвал огромный ажиотаж, а цены у перекупщиков доходили до 100 000 рублей за место, то билеты на «Севилью» смогли купить почти все, кто этого хотел.

С 9 часов утра 12 ноября открылись продажи билетов на матч «Краснодар» - «Севилья» для владельцев карт болельщиков. К их удивлению и большой радости доступными оказались почти все сектора по цене от 1000 до 10 000 рублей. У касс на этот раз никто не ночевал.

- Спасибо псевдоболельщикам, которые поддерживают команду только когда она побеждает или ходят на стадион, чтобы на «Челси» посмотреть. – говорит краснодарец Сергей Кривошапко. – Смог без проблем взять билет, впервые услышу гимн Лиги чемпионов на нашем стадионе.

Впрочем, некоторые болельщики жаловались на зависания сайта ФК «Краснодар» при покупке билетов. Продажи продолжаются, ожидается, что все доступные места будут проданы в течение нескольких часов.

Интересно, что матч «Краснодар» - «Севилья» не вызвал большого ажиотажа и у перекупщиков. На сайтах с объявлениями максимальная стоимость доходит до 5000 рублей, а предложений не так много. Напомним, что перед игрой с «Челси» «Краснодар» аннулировал билеты, замеченные в перепродаже.

Наверняка не такой высокий спрос связан с тем, что «Челси» более популярен в России, чем «Севилья», а также с далеко не самыми лучшими результатами «Краснодара» в последних матчах – «быки» проиграли пять встреч подряд. Среди последних неудач - разгром от «Челси» 0:4 и упущенная победа в Севилье - 3:2.

Впрочем, настоящим болельщикам, которые поддерживают свою команду даже в трудное время, не помешает прийти на стадион даже осенняя прохлада. Таких на матче против «Севильи» будет большинство.

Матч Лиги чемпионов «Краснодар» - «Севилья» состоится во вторник 24 ноября и начнется в 20:55 по московскому времени.

- На время ограничений, связанных с пандемией коронавируса, вход зрителей на стадион будет возможен только после предъявления документа, удостоверяющего личность, и сверки на предмет соответствия данным, указанным в билете, - предупреждают в ФК «Краснодар».

Также болельщикам стоит взять с собой маску и перчатки.

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- Напоминаем, что ранее уже имели место случаи, когда обладатели перепроданных билетов не смогли попасть на стадион. Впредь клуб продолжит принимать меры по борьбе с перекупщиками. Еще раз обращаем ваше внимание на то, что приобретать билеты можно только на официальном сайте клуба (с помощью личного кабинета) и в кассах стадиона ФК «Краснодар», и никак иначе, - отметили в клубе (подробности)