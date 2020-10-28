Что произошло после матча Краснодар – Челси

Комментарии участников матча Краснодар - Челси об игре Фото: REUTERS

«Краснодар» разгромно уступил «Челси» со счетом 0:4 в первом домашнем матче на групповом этапе Лиги чемпионов. Вот что говорили об этой встрече ее участники.

Фрэнк Лэмпард был доволен своей командой и хорошо отзывался о своих игроках.

- Мы провели неплохой матч. Хорошо выглядел Зиеш, который вел игру в атаке. Несмотря на промах Жоржиньо с пенальти, у меня нет сомнений в его психологической устойчивости. Пара защитников Рюдигер - Зума также порадовала. Мы не пропустили, а это главное, - заявил наставник «Челси».

Особенно приятно тренеру было порадовать владельца клуба Романа Абрамовича, который присутствовал на матче.

-Я знал, что на матче присутствует наш президент Роман Абрамович. Мои помощники общались с ним до игры, я же в этот момент находился с командой в раздевалке, поэтому мы с ним не виделись. Думаю, Абрамович доволен игрой "Челси" и тем результатом, которого мы добились в его родной стране, - сказал Лэмпард после победы в Краснодаре.

Пару слов он сказал и об игре соперника.

- Возможно, итоговый счет несправедлив. Нам было непросто, «Краснодар» играл хорошо и оказывал давление. Это достойный соперник, но я бы хотел больше говорить о том, как здорово сыграла моя команда, - отметил тренер.

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон отметил, что команду убил второй гол.

- До второго пропущенного мяча мы играли хорошо, но гол с пенальти надломил нашу команду. Думаю, счет 0:4 явно не по игре, такого разгрома мы не заслуживали, - сказал Олссоню

До 75-й минуты команда смотрелась неплохо. С этим согласился и тренер краснодарцев.

- У нас не было много моментов, но два-три шанса у нас были. Соперник забил гол, который не вытекал из игры. Во втором тайме они смогли забить легко с пенальти после игры рукой. В концовке «Челси» сделал замены, усилив игру, у нас таких ресурсов не было. Тем не менее, я доволен тем, как команда играла 75 минут, - прокомментировал итог игры главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Он не стал называть поражение с таким счетом незаслуженным.

- Счет на табло, матч окончен, уже не стоит посыпать голову пеплом, - сказал после матча Мурад Мусаев.

Тренер также вступился за Матвея Сафонова, который сегодня не выручил команду.

- Бывают такие моменты. Не хотелось бы обращать внимание на ошибки конкретных игроков. Мы добиваемся побед все вместе и проигрываем вместе. Любой вратарь в мире ошибается, мы завтра разберем все ошибки и с холодной головой продолжим работать, - заявил Мусаев.