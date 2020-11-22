Видео первого снега в Краснодаре: город засыпает белыми хлопьями

Снег в городе будет идти до конца дня Фото: Галина КОПЫЛОВА

На Кубани первый снег выпал в среду, 18 ноября. Тогда засыпало несколько районов преимущественно в северо-восточной стороне: под белым покровом оказались Тихорецк, Армавир, Кропоткин и другие близлежащие муниципалитеты.

А вот до краевого центра снежинки добрались только к концу недели. В воскресенье, 22 ноября, к обеду первый снег порадовал жителей Краснодара.

- С первым нормальным снегом, друзья! – поздравляют друг друга в сети местные жители.

Столицу края засыпало не просто снежинками, над городом полетели огромные белые хлопья. Такую красоту краснодарцы наблюдают не часто. Поэтому жители схватились за мобильники и стали выкладывать фотографии и видео с метелью в соцсети.

- А вот и первые снеговики, - пишут пользователи, публикуя снимки со слепленными шариками в сети.

Синоптики предупреждали, что на выходных Краснодарский край засыплет снегом. Под белым покровом оказался горный кластер Сочи. Метет в Горячем Ключе. Заполонили интернет видео со снегом из Новороссийска.

Первый краснодарский снеговичок. Фото: Типичный Краснодар

Сейчас в районах, где метет снег, все дорожные службы переведены на усиленный режим работы. При необходимости дороги будут посыпаться реагентами. Водителей просят быть внимательнее на трассах и не торопиться.

- 22 ноября в отдельных районах пройдут сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, - сообщали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер будет достигать 9 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем опустится до 3 градусов, по ночам будет давить мороз -7 градусов.

В МЧС попросили быть осторожными при налипании мокрого снега.

- На территории Кубани с наступлением холодов существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с налипанием мокрого снега, гололеда, сильного мороза. Спасатели просят быть осторожными при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач. Также не нужно использовать приборы для обогрева помещений, это может привести к не расчетным нагрузкам на электропроводку и ее воспламенению, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций звоните по городскому номеру пожарных и спасателей с городского – «01», а с мобильного - «101».

Ранее "Комсомолка" сообщала, что первый снег выпал и лежит в горах Апшеронского района, в Гуамке и Мезмае, а также в Адыгее с утра 19 ноября.В некоторых районах дети уже достали санки и обкатывают горки. В пятницу мокрый снег на плато Лаго-Наки продолжает идти.