«В «Краснодаре» все решает Галицкий, а не тренер»: футболист Андрей Аршавин высказался по поводу будущего команды

Андрей Аршавин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вчера, 21 ноября, футбольный клуб "Краснодар" прервал, наконец, серию неудач, одержав победу над Тамбовом. Но критики сочли счет в 1:0 недостаточно убедительным. Учитывая, что на поле в этом матче вышли почти все краснодарские звезды.

- Такое ощущение, что там не все решают тренеры. Поэтому на данном этапе без разницы, кто там будет тренером. Если хозяин команды примет решение привлечь статусного и авторитетного тренера, то и уже другой подход будет. А как сейчас развивается команда, то Галицкий назначает тех тренеров, которые удобны ему, которыми он может управлять или которых он может в любой момент снять без супер денежных потерь, - сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

К слову, уже во вторник, 24 ноября "горожанам" предстоит матч с "Севильей" в Краснодаре в рамках Лиги Чемпионов. Первая встреча с испанцами могла завершиться в пользу российской команды, но игра закончилась печально. Именно тогда возникли разговоры о том, что Мурад Мусаев исчерпал свои возможности на посту тренера.

Но в штабе Галицкого отвергли все подозрения по поводу скорой смены тренера.

Интересно, что матч «Краснодар» - «Севилья» не вызвал большого ажиотажа и у перекупщиков. На сайтах с объявлениями максимальная стоимость доходит до 5000 рублей, а предложений не так много. Напомним, что перед игрой с «Челси» «Краснодар» аннулировал билеты, замеченные в перепродаже.