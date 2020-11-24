Что произошло после матча Краснодар - Севилья

Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

«Краснодар» второй раз подряд уступил «Севилье», упустив ничью на последней минуте и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 2:1 – единственный гол «быков» забил Вандерсон. «КП» рассказывает о том, что произошло после финального свистка матча Лиги чемпионов Севилья – Краснодар 24 ноября.

Сам матч прошел без происшествий. На трибунах было 10 554 зрителя, их безопасность была обеспечена, как всегда, на высшем уровне.

Во время встречи защитник испанцев Серхио Эскудеро получил травму руки и покинул поле на носилках. Экстренную помощь ему оказали врачи Краевой клинической больницы №1, куда доставили игрока еще до финального свистка.

- Врачи провели необходимые исследования и оказали медицинскую помощь, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уже после игры первым взял слово Иван Ракитич. Именно он классно пробил с лету на четвертой минуте и открыл счет в матче.

- Во втором тайме «Краснодар» очень здорово прессинговал и изменил ход матча. Первые 10-15 минут после перерыва остались за хозяевами, но потом мы создали несколько хороших моментов для взятия ворот. Пошел открытый футбол, хотя, по правде говоря, нам это не было на руку. Но мы бились до самого конца и заслужили победу. Важнейшие три очка, которые вывели нас в следующий этап, - сказал полузащитник «Севильи».

Тренер испанской команды был в хорошем настроении – команда добыла путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Юлен Лопетеги провел на бровке всю игру без куртки, но признался, что ему не было холодно.

- Мы добились фантастического результата. У нас много игроков не смогли приехать. В Лиге чемпионов очень трудно добиваться побед, но мы смогли это сделать и очень довольны, - сказал Лопетеги, пообещав сражаться за первое место в группе с «Челси».

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заметил, что его игроки проявили несдержанность и понеслись забивать второй гол, забыв об обороне в концовке.

- Игра была средней по содержанию и у нас, и у соперника. Мы не ожидали, что «Севилья» будет играть 3-5-2, немного изменили прессинг и смогли доставить сопернику много трудностей, сравняли счет. В концовке у них было больше моментов. Мы пропустили гол на последней минуте, показав себя несдержанными. Нельзя так авантюрно идти в атаку на последних минутах, мы за это поплатились, - сказал Мусаев.

Тренер заметил, что в строй возвращаются футболисты, но Ари и Вандерсон еще только набирают форму. Прокомментировал наставник «Краснодара» и перепалку между Кайо и Газинским, которая произошла во время матча с «Севильей» при счете 1:1.

- Ничего страшного не произошло, это нормально, даже хорошо – все хотят победить. Нельзя все время быть со всеми хорошим, иногда нужно говорить, что думаешь. Мужская игра – бывают стычки, драки, это часть нашей работы, - заметил Мусаев.

Об игре «Краснодара» после матча высказался комментатор Дмитрий Губерниев.

- «Севилья» на равных играет с «Реалом», «Барсой» и «Баварией». «Краснодар» играет с «Уралом» и «Ахматом» и те сильнее. С чего мы решаем, что должны обыгрывать «Севилью»? При этом «Краснодар» сделал все, что мог. И заслужил уважение. Когда ты пропускаешь на 5-й добавленной минуте, это очень обидно! С Вандерсоном и Кабелла «Краснодар», конечно, уже куда больше похож на самого себя... Если в первой игре с «Севильей» особенно при 2:0 у наших слишком много страха было, то сегодня местами слишком много смелости, - заметил комментатор.

Тина Канделаки призвала «Краснодар» заканчивать с ребячеством.

- «Краснодар» проиграл «Севилье» 1:2 и доказал очевидную для этого сезона вещь: команда в рамках одной игры то просыпается и начинает зажигать, то прямо засыпает на ходу. К сожалению, времени бодрствования для результата не хватает. Ну а разборки между игроками прямо по ходу атаки соперника это, конечно, что-то с чем-то. С таким ребячеством надо заканчивать до выхода на поле, - написала Канделаки в своем канале в Telegram.