В Геленджик переждать пандемию едут из Екатеринбурга, Челябинска и Башкирии

С начала 2020 года школы курорта приняли 523 ребенка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, а также некоторых других крупных городов устремились в Краснодарский край пережидать карантин и, если повезет, и саму пандемию коронавируса. Выбирают, понятное дело, курортные города. Зимой там людей меньше, аренда недвижимости - дешевле, а климат куда ласковей московского.

По швам уже трещат Сочи и Анапа. Школы курортных городов переполнены. В Анапе, например, приходят по 5-6 человек в день и просятся на зачисление.

Геленджик не отстает. Курорт, хоть и испытывает проблемы с водой, однако желающих переждать столичный карантин там хватает. За октябрь и неполный ноябрь школы курорта приняли 121 ребенка.

- К нам приезжают дети из разных регионов России. Больше всего из столицы, Московской области. Дальше идет Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Башкирия, - рассказала «КП» - Кубань» начальник управления образования Геленджика Мария Калякина. - Всего с начала 2020 года мы приняли 523 ребенка.

Если мерить пристройками к школам по 400 мест, которые часто возводят в городах Краснодарского края рядом с уже имеющимися школами, то Геленджику уже точно необходимо больше одной.

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