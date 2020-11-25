«Крик стоял нечеловеческий!»: Расправу пенсионера над пасынком соседи снимали на мобильник

С пасынком пенсионер расправился на глазах у соседей.

Пенсионер, учинивший жуткую расправу над женой и ее сыном, сейчас объясняется перед следователями. То, что он натворил за час, тянет уже по меркам правоохранителей лет на 15 тюремного заключения. Но прежде после всего произошедшего мужчину проверят на вменяемость - для этого будут назначены ряд экспертиз. Ведь 63-летний Сергей убил два человека, покушался на жизнь еще одного, чуть не угробил женщину и угрожал полицейским. Предварительной, причиной зверств стало наследство, которого 70-летняя бизнес-вумен лишила своего мужа. Она все решила переписать на детей от первого брака, что не понравилось нынешнему супругу.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», свидетелями расправы на улице Лукьяненко стали соседи семьи. Ранним утром они услышали крики на улице, выбежали посмотреть, что случилось.

- Эта улица очень маленькая, все друг друга знают. Убийство случилось в самом начале Лукьяненко, там как раз и жил мужчина вместе со своей семьей. Утром Сергей пришел к нему с ружьем, завязалась потасовка. Хозяин дома пытался оружие отвести в сторону. Один выстрел был, очень громкий. Попала дробь в машину, - рассказывает «КП» - Кубань» жительница улицы Лукьяненко. - Парень кричал, молил о помощи. А в это время одна из соседок пряталась за машиной и снимала на камеру! Моя мама увидела это, когда проезжала мимо с ребенком.

Останавливаться женщина побоялась - ей стало страшно, когда услышала выстрел, но она тут же схватила телефон и сообщила в полицию.

Шансов выжить у 44-летнего Егора не было.

- Мы живем тут 4 года. Иногда видели этого мужика (Сергея - Авт.). Они стояли у ворот, разговаривали, улыбались, смеялись, ничего странного мы не замечали, - говорит жительница Павловской.

Однако сами родственники, по некоторым данным, говорят обратное.

- Со стороны 63-летнего мужчина угрозы поступали и ранее, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Однако всерьез никто их не воспринимал, после сказанного на эмоциях мужчина извинялся и все сходило на нет.

Фото из дома, где произошло убийство. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Еще одна знакомая семьи рассказывает, что сам Сергей работал в такси.

- Мужик он был неплохой, сам с женой начинал свой маленький бизнес, - добавляет жительница Павловской. - Потом пошло с магазинами, помогали сыновья супруги от первого брака, у ребят хорошие семьи, трудяжки такие. Похоже, крышу из-за денег сорвало.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Кровавая бойня из-за наследства: на Кубани пенсионер жестоко расправился со своей семьей

63-летний мужчина разозлился, когда узнал, что все имущество жена переписала на сыновей от первого брака [подробнее]

Появились фото с места кровавой бойни из-за наследства на Кубани

Их сделали следователи. На одном из кадров на полу валяется нож [подробнее]