Будет ли снег в Новый год 2021 в Краснодаре: первые прогнозы

Зимней сказки, судя по всему, ждать не приходится Фото: krd.ru

Будет ли снег в Новый год 2021 в Краснодаре: публикуем предварительный прогноз погоды на 1 января. Нынешний год жители Краснодара встретили под пасмурным небом. Рассказываем, какой будет погода в этот праздник.

Начать следует с того, что синоптики не любят обнародовать долгосрочные прогнозы, они имеют большую погрешность и чаще всего обозначаются показателями «выше нормы» или «ниже нормы».

Погода в Краснодарском крае в холодное время года часто неустойчива – снежные и морозные дни могут сменяться оттепелями, а температура воздуха будет подниматься до 15 градусов.

Долгосрочный прогноз на декабрь Гидрометцентра России говорит о том, что температурные значения будут около нормы на территории Краснодарского края, с отклонениями в теплую сторону.

Прогноз «Гисметео» на месяц говорит о том, что конец декабря в Краснодаре будет дождливым, а, значит, и в этом году снега жителям краевого центра не видать.

30-дневный прогноз «Яндекс. Погоды» основан на средних многолетних значениях и не связан с текущей циркуляцией воздушных масс. Согласно этим данным, 2020-й год распрощается с краснодарцами дождями и температурой около +5 градусов. Точно такая же погода была и в первый день уходящего года.

Более точные прогнозы появятся позже, а однозначно утверждать – будет ли снег в Краснодаре на Новый год, мы сможем примерно за пять дней до 31 декабря.

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