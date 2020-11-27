«Скандал на уроке»: На Кубани ученик шестого класса напал с кулаками на учительницу и обматерил ее

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Резонансный скандал произошел в школе №2, что в станице Динской. На уроке географии в шестом классе один из учеников полез драться с учительницей. Видео моментально разлетелось по родительским чатам в мессенджерах и попало в сеть.

На кадрах видно, что шестиклассник грубо толкает педагога. Похоже, что он вне себя от гнева, нецензурно выражается и называет учительницу на «ты».

- А ну вышла из класса, - истошно кричит ученик, не стесняясь в выражениях.

Пораженная учительница только приговаривает: «Ай яй яй». Как позже выяснилось, скандал стал реакцией ученика на незаслуженную, по его мнению, плохую оценку.

- Это что-то страшное происходит, мы все в шоковом состоянии, - поделилась с «Комсомольской правдой» - Кубань» одна из учительниц динской школы. – Особенно обидно, что все это придали широкой огласке, это поточит честь наших замечательных педагогов.

Собеседница призналась, что герой видео уже не первый раз устраивает скандалы. Хотя, ребенок из благополучной семьи.

- Принято решение отправить мальчика на дистанционное обучение. Надеемся, что родители дадут на это согласие, - сообщили «Комсомольской правдой» - Кубань» в администрации общеобразовательного учреждения.

Как выяснила «Комсомольская правда» - Кубань», средняя общеобразовательная школа № 2 имени Александра Васильевича Суворова на хорошем счету. Это одно из старейших учебных заведений в регионе, школе 116 лет. Она была создана в 1904 году. Сейчас здесь обучаются 1487 детей.

По свидетельству педагогов, общий уровень дисциплины в школе на высоком уровне. И этот позорный случай практически единственный за много лет.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что причиной скандала в кореновской школе №3 стал ролик о девственности, показанный восьмиклассникам на уроке ОБЖ. Напомним, что скандал разгорелся после того, как учитель в качестве наглядного пособия показал детям неоднозначное видео, в котором говорилось о правилах секса с точки зрения концепции телегонии. Создатели фильма призывали мальчиков жениться только на девственницах, а девочек брать пример с прабабушек.