На Кубани четыре человека погибли при попытке автомобиля проскочить через железнодорожный переезд

ДТП с четырьмя погибшими произошло вечером 27 ноября в Усть-Лабинске.

ДТП с четырьмя погибшими произошло вечером 27 ноября в Усть-Лабинске. На железнодорожном переезде на улице Вольной проходящий поезд столкнулся с автомобилем LADA Priora. В результате аварии погибли четыре человека.

«Трое скончались на месте от полученных травм, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что четвертая пострадавшая – девушка скончалась в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу.

По предварительной информации, на переезде был работающий светофор. Скорее всего водитель поторопился и поехал на красный свет.

Источник в правоохранительных органах обратил внимание, что детей в салоне отечественного автомобиля не было.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Примерно через час после этого жуткого происшествия, около 22:00 на 51 километре автодороги «Джубга – Сочи» произошла авария с участием двух автомобилей, в котором погибли три человека.

По предварительным данным, водитель Honda ехал в сторону поселка Джубга. На правом закруглении дороги он не справился с управлением и врезался в грузовик Iveco на встречной полосе.

- В ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Кубань», рано утром 27 ноября 2020 года на автодороге, в районе хутора Бейсужёк 2/й, водитель "Газели" при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю "КамАЗ". В результате автокатастрофы погибли шестеро жителей края в возрасте от 29 до 60 лет. Против участников ДТП, унесшего жизни шести человек на Кубани, возбуждены уголовные дела в отношении водителя и владелицы «Газели».