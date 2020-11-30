50 млн рублей на кладбище Краснодара закопал экс-министр инвестиций Дагестана

Могила, возле которой и были схоронены 50 млн рублей. Фото: оперативная съемка ФСБ России по Краснодарскому краю

За ниточки этого дела силовики тянули долго, пришлось копать глубоко, пока не вырыли целый мешок с миллионами. А начиналось все очень банально. Заместитель генерального директора краснодарских электросетей узнал, что один из его подчиненных проходит по какому-то делу (по какому именно, силовики не говорят) и вызвался помочь сотруднику решить все его проблемы. Правда, за 10 млн рублей. Мол, эту сумму он передаст человеку, который все и решит. Сотрудник согласился, но попросил время, чтобы найти эту приличную сумму. И спустя несколько дней пришел в кабинет к начальнику уже с меченными деньгами. Замгендиректора компании тогда же и задержали.

- А когда в его кабинете провели обыск, в шкафах и тумбочках нашли более 20 млн рублей и 100 тысяч долларов США наличкой, - говорят в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Также оперативники обнаружили около 10 люксовых часов.

Дело это вели сотрудники краевого ФСБ и закрывать его было рано. 26 ноября силовики копнули дальше - нашли на краснодарском кладбище тайник с приличной суммой.

Деньги топ-менеджер электросетевой компании спрятал около безымянной могилы на Славянском кладбище Краснодара. Однако далеко ходить не стал, схрон устроил прямо на центральной аллее погоста.

Могила, возле которой и были схоронены 50 млн рублей. Фото: оперативная съемка ФСБ России по Краснодарскому краю

Но выбрал все же могилку без креста и таблички. Место – то, что надо для тайника. За огромными памятниками и с высокими заборами его и не видно вовсе. А учитывая то, что на Славянском кладбище Краснодара уже никого не хоронят, его тайник точно никто бы не раскопал. Ну разве только силовики, которые своим оперативным путем и вычислили место, где миллионы зарыты.

Да и копать силовикам долго не пришлось. Разрыв опавшую листву, буквально на глубине несколько сантиметров и был «схоронен» черный пакет с увесистыми пачками. Сам мешок был плотно перевязан скотчем, чтобы ему никакие дожди не помешали. Когда «клад» откопали, в нем нашли 50 млн рублей пятитысячными купюрами. Деньги посчитали потом, не у могилок. Когда пакет привезли в отделение, там и машинка для денег понадобилась – вручную такие суммы не считают.

Деньги, которые были спрятаны на кладбище. Фото: оперативная съемка ФСБ России по Краснодарскому краю

А вот когда весь Краснодар заговори о могильных деньгах, всплыло и имя того, кто их закопал - это 40-летний экс-министр инвестиций Дагестана, бывший зампредседателя правительства республики Максим Щепакин.

Послужной список у него серьезный. Начинал карьеру техником по обслуживанию компьютеров, потом возглавлял несколько фирм. А в 26 лет стал замдиректора «Учреждения по контролю за соблюдением градостроительных норм и размещению рекламы» администрации Краснодара, потом возглавлял городское бюро наружной рекламы, а в 2008 году его карьера резко полетела вверх и Щепакина назначили министром инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Дагестан. Дальше – зампредседателя правительства республики. В Краснодар он вернулся через четыре года, где занимал руководящие должности в крупных компаниях. В краснодарских электросетях начинал с помощника гендиректора, а замом стал ровно год назад.

Максим Щепакин недавно вручал подарки на эстафете ГТО в Краснодаре. Фото: администрация Краснодара

Сейчас экс-министр инвестиций Дагестана находится в СИЗО. Вполне возможно, что тайник на кладбище – не единственный, в котором он прятал деньги. Силовики продолжают расследование.