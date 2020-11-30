Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал новое постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 декабря. Данный документ – реакция власти на напряженную эпидемиологическую обстановку. Чтобы не допустить ухудшение ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией, было принято решение не ослаблять существующие ограничения.

По данным регионального оперштаба В Краснодарском крае растет число инфицированных COVID-19. Ежедневно оперативный штаб фиксирует более 160 новых больных коронавирусом. Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки власти Кубани решили продлить режим повышенной готовности в регионе до середины декабря.

На территории Кубани, по-прежнему действует строгий масочный режим. Жители использовать средства защиты органов дыхания во всех общественных местах: магазинах, в общественном транспорте, на вокзалах.

- Маски необходимо носить и на свежем воздухе, - обратили внимание в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Однако, далеко не все соблюдают эти меры.

- Число выписанных штрафов увеличивается, и мы продолжим пресекать попытки нарушений режима повышенной готовности, - сообщил вице-губернатор Игорь Чагаев. – Надо понимать, что от общей сознательности зависит наше здоровье.

За прошедшую неделю было составлено более 2,4 тыс. протоколов об административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Местные предприятия и организации обязаны обеспечить соблюдение масочного режима сотрудниками и посетителями. Кроме того, везде должна соблюдаться социальная дистанция.

В документе сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении. А количество участников деловых мероприятий по-прежнему ограничивается – не более 100 человек.

Жителям с хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае не будет праздничных гуляний у Елки из-за COVID-19. На заседании оперативного штаба призвали не рисковать здоровьем.

Опубликовано постановление главы региона о продлении режима повышенной готовности на Кубани

Опубликовано постановление главы региона о продлении режима повышенной готовности на Кубани