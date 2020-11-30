«Хочу свободы»: На Кубани восьмиклассник ушел из дома и уехал в Москву

Он сказал, что дома не чувствует достаточной свободы.

В Краснодарском крае восьмиклассник ушел из дома и уехал в Москву. Эта история произошла Лабинском районе. В полицию обратилась 34-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее сын, ученик восьмого класса, ушел из дома.

В тот день между подростком и матерью состоялся неприятный разговор. Как говорят, лучший способ испортить отношения – начинать их выяснять. Похоже, здесь произошел именно такой случай. На реплику матери сын ответил резко. Он сказал, что не чувствует достаточной свободы необходимой ему, как взрослой личности. Подросток уже не первый раз грозился уйти из дома, но теперь, видимо, был настроен решительно.

После этих слова подросток ушел якобы гулять. Но прихватил с собой паспорт, мобильный телефон и 6 тысяч рублей. Примерно через семь часов после ухода, он позвонил матери и заявил, что домой не вернется, а уедет в Санкт-Петербург. После этого он выключил телефон.

Мать была в отчаянии. Она еле дождалась утра и пошла в полицию. На долю женщины выпали тяжелые испытания. Она рано потеряла мужа и воспитывала сына сама. Он рос хорошим мальчиком, учился, уроки, как подтвердили в школе, пропускал только по уважительной причине. На профилактическом учете подросток не состоит. Выяснить, что стало причиной побега из дома, теперь предстоит психологам.

Главное, что с мальчиком все в порядке. Как выяснилось позднее, из Лабинска он отправился не в Санкт-Петербург, как сказал матери, а в Москву. Через три дня подростка обнаружили в Восточно-Бирюлевском районе столицы.

- Подросток был задержан и передан сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних Москвы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани 15-летний мальчик пропал при загадочных обстоятельствах.