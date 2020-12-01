Хулиганка, устроившая голую фотосессию в парке Краснодара, пошла нагая в магазин

В магазине Ева навела шороху

Эпатажная и раскрепощенная краснодарка, называющая себя Ева Мария, снова пошла голой в народ. На этот раз она "осчастливила" своей наготой популярный продуктовый магазин. Локация странная для подобного рода фотосессий, но что Еве Марии до завистливой критики.

- Мы хотели все сделать тайно, для соцсетей. Но продавцы все же меня голой увидели, зашушукались, - говорит краснодарка. - Пришлось купить целую тележку товаров.

За свою выходку ей пришлось отовариться на полмагазина

Она уже отсидела трое суток за то, что отправилась голышом фотографироваться на стадион "Краснодар". Тогда девушку привлекли по статье административного кодекса.

На время Ева Мария сменила хулиганскую личину на почти пуританскую. И даже записала романтический клип про любовь - почти чистую и непорочную. Но на пике своего нового творческого увлечения не удержалась и сняла-таки трусы.

Маски - что-то вроде бикини

Она любит петь. И не ровен тот час, когда на отечественной сцене загорится и ее звезда.

Благо, материала для портфолио девица собрала предостаточно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голая фотосессия удалась: Краснодарку арестовали на трое суток

Такое решение принял суд (подробнее)

«Не думала, что вызову такой ажиотаж!»: порноактриса Ева Мария, арестованная за голую фотосессию, вышла на свободу

Несмотря на наказание, девушка планирует новые откровенные съемки (подробнее)