Убийство первоклассницы на Кубани: почему присяжные встали на сторону мужчины, указавшего, где лежит тело девочки

Девочка пропала здесь четыре года назад Фото: Ева МУР

Поселок Звезда находится в самом сердце кубанских полей. По сути – две улицы и дома в два ряда. Между ними – школа со свежесклеенными снежинками на окнах, крохотный магазинчик с толстенными дверями-решетками, памятник...

Четыре года назад 20 июня, когда пропала 8-летняя София Тутина (имя изменено по требованию законодательства – авт.), полицейские, следователи и просто неравнодушные прочесали их вдоль и поперек.

- Видите, четыре столба стоят? Там дом был заброшенный. Его сравняли с землей, когда искали ребенка, - говорит одна из жительниц поселка Вера Махно. Она крепко держит за руку девчушку лет пяти, пока та любопытно ловит каждое наше слово. – Моя всегда под присмотром. Никуда ее от себя не отпускаю.

Дом убитой Софии Фото: Ева МУР

Софию тогда не нашли. А для страха за детей здесь появился новый повод. 23 ноября присяжные в Краснодарском краевом суде неожиданно освободили из-под стражи предполагаемого убийцу ребенка. 63-летний Николай Мишин через несколько часов после оправдательного вердикта вернулся домой...в Звезду. 10 месяцев он пробыл в СИЗО.

ИСПАРИЛАСЬ

У первоклашки был разгар каникул. Встав пораньше, Софа столько успела переделать в этот последний день своей жизни – поиграть с соседским щенком, научить маленькую сестренку показывать язык, сорвать вишни у дома напротив. Активной и любознательной ее помнят здесь до сих пор.

- Потом она попросилась с отцом (Дмитрий ей неродной) покататься на комбайне. Я отпустила, - рассказывала потом мать Софии Татьяна.

Шустрая девчонка помчалась в поля, больше домой она уже не вернулась.

Оправданный Николай Мишин вернулся в дом, а семья убитой девочки живет по-соседству Фото: Ева МУР

Хронология этого ее дня обошла потом все телевизионные каналы. Пропажа ребенка – ЧП федерального масштаба!

После покатушек отчим послал Софу домой, а сам отправился ставить комбайн в гараж. Но где-то по дороге ребенок как будто испарился.

К вечеру 20 июня 2016 года обе улицы Звезды заполонили полицейские и волонтеры. А родителей Софии посадили на полиграф.

- Они даже не сразу включились в поиски, потому что их постоянно таскали по проверкам всевозможным. Дима и Таня первыми попали под подозрение: они могли убить ребенка, а потом заявить о пропаже, - рассказывают «Комсомолке» соседи.

Ребенок жил по-соседству с домом Мишина

К слову, есть в поселке и его окрестностях те, кому эта версия пришлась по душе. Мать могла обидеть девочку по пьяной лавочке, знают здесь некоторые подробности.

- Но Дима не мог. Он беззлобный, Таня им полностью управляет, - говорят про семью соседи.

В доме Тутиных осушили даже помойную яму, где они могли прятать труп девочки. Но ничего.

Позже все эти действия полицейские проделали по другим адресам. Дом Мишина, следующий по счету, не тронули.

СОСЕД

Разгадка страшной тайны исчезновения ребенка нашлась сама собой. Вернее, Николай Мишин (чего он не отрицает даже сейчас!) очень захотел, чтобы ее разгадали. В январе, когда найти Софию живой или мертвой уже никто не надеялся, в соседнем поселке Первомайском на стенах домов появились странные схемы. Неизвестный «доброжелатель» указывал направление на перевернутого человечка с надписью «ребенок», рядом стояла дата пропажи Софии – 20.06.2016.

По этим схемам нашли Мишина. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Кто-то догадался обратиться за расшифровкой к правоохранителям. По этому чертежу, внимание (!), выполненному Мишиным, и нашли тело несчастной девочки. Убитой девочки.

- Было проведено огромное количество экспертиз. Следователи брали образцы почерка у десятка местных жителей. Мишин тоже был в их числе. После отработанных версий было понимание, что ребенка никто не похищал, он остался где-то здесь, скорее всего, причастен к его исчезновению кто-то из местных жителей. Специалисты разработали так некий стишок, когда человеку надо было написать один и тот же текст несколько раз. Но при проверке по почерку даже без специалистов стало понятно, что это писал Мишин. Более того, он имел такую особенность: писать на стенах у себя в гараже какие-то напоминания, например, добавить удобрение в почву и т.д., сразу было видно, что почерк его, он даже не пытался его менять, что потом подтвердила экспертиза, - поясняет «Комсомолке» старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Вся жизнь в маленьком поселке крутится вокруг этого крохотного магазинчика Фото: Ева МУР

Такой порыв – выдать место захоронение останков девочки – у Мишина, по мнению гособвинения, возник неслучайно. Он попался на уловке оперативников, пустивших слух, что ребенка тогда в 2016 году загрызли собаки. Якобы тому есть объективное свидетельство. И тот, кто знает об этом, должен только сообщить, где находится тело. На эту приманку клюнул Мишин …

Поселок замер. А Мишин заговорил. В полиции он признался, что чертежи – его рук дело, а в июне 2016 года он забил Софу кувалдой, чтобы не мешала. Она, с его слов, забегала к нему во двор несколько раз. Мешала. Безжизненное тельце, сначала говорил Мишин, он замотал в одеяло и положил в багажник своей «шестерки». Затем завел машину и вывез труп в Первомайский, где закопал в поле. После этого спокойно поехал на работу.

В конце февраля соседа Тутиных арестовали и распространили видео следственного эксперимента. Во время этих съемок он показал, как убивал Софию.

- Все травмы, о которых он там заявлял, подтвердил судмедэксперт. И удар по голове, который стал смертельным, и удар по ребрам, - подтверждает Антон Лопатин. – ДНК-экспертиза подтвердила, кому принадлежат останки. Прошло много времени и найти следы крови в багажнике автомобиля уже невозможно. Но и характер травмы был такой, что их практически не было. Это подтвердил на суде эксперт.

На следственном эксперименте 63-летний мужчина даже показывал как убивал девочку. Но потом выяснилось, что это был самооговор.Фото: СУ СК РФ по краю

Но перед самым судом Мишин от своих слов отказался, заявив, что дал показания под пытками. И зародил тем самым сомнения у присяжных в своей виновности.

СОМНЕНИЯ

В Звезде царит какая-то тягостная тишина. На улице – ни души. Вся буря негодования – в соцсетях. Мишину, который ими и пользоваться не умеет, грозят самой страшной расправой.

- Оставьте меня в покое, - отмахивается в это время от очередного интервью мать убитой девочки. Она тоже не верит в невиновность соседа и устало пожимает плечами.

Зато Мишин встречает нас абсолютным победителем. Ведь теперь, когда приговор вступит в законную силу, он может претендовать на компенсацию за незаконное уголовное преследование.

В доме на окраине поселка Мишин живет много лет со своей женой. Общих детей у них нет. Но взрослая уже приемная дочь на суде об отце отзывалась тепло: воспитал, поставил на ноги. У него, кстати, растут и два внука. История с «дедушкой-детоубийцей» тяжело сказалась на их психике, говорит бывший заключенный.

- Я невиновен. Войти ко мне во двор просто так девочка не могла – собака – это раз. Никаких следов в моей машине не нашли – это два. Все экспертизы в мою пользу – это три, - говорит он «Комсомолке». – Меня били и потому на эксперимент ночью привезли. Лицо там закрыли, чтобы побоев не видно было.

- А схемы кто рисовал? И зачем? – задаем ключевой, как нам кажется вопрос.

Но на него у Мишина тоже давно готов ответ. Что рисовал – не отказывается, да и глупо. Но якобы взял данные из записки, оставленной умершим братом Владимиром. А тот и алкоголизмом страдал, и даже какими-то другими психическими недугами. Он мог, по словам Мишина, сбить ребенка на машине, а потом похоронить в поле, чтобы скрыть следы. Впрочем, где этот самый первоисточник (если он был в действительности), раскрывающий детали преступления, неизвестно. И такая альтернативная версия выглядит, на наш взгляд, неубедительной, а действия Мишина - нелогичными.

- Проще всего было бы доказать свою невиновность, предоставив нам эту записку. По ней мы бы могли определить владельца почерка. Но ее не было в деле, и говорить он об этом стал только на суде. Что касается машины брата, на которой тот якобы сбил ребенка, то мы установили, что брат ей лет как 10 не пользовался, распродавал по запчастям, а в 2014 году утилизировал остатки, то есть за два года до так называемого «ДТП» - говорят в прокуратуре Краснодарского края.

Между тем, на стороне Николая Мишина и, как кажется, справедливости, выступили все восемь присяжных заседателей. Они единогласно сочли его вину недоказанной и потребовали освободить в зале суда.

ПОСТСТКРИПТУМ

В январе 2021 года в Краснодарском краевом суде вынесут окончательный приговор. Понятно, что на основании вердикта присяжных иным, кроме оправдательного, он быть не может. Необходимая процедура.

- Мне машину никто не вернул, как и все, что в ней было. Телефона до сих пор нет, - жалуется нам бывший обвиняемый в жестоком убийстве. – Я уже написал во все инстанции, что это хищение. По сути.

Следов пыток на теле Мишина эксперт не нашел. В заключении на этот счет значится только небольшой шрам на большом пальце, но когда он был получен, достоверно неизвестно.

Четыре года не могли разгадать тайну исчезновения Софии пока на стенах не появились схемы

Прокуратура Краснодарского края, получив весомую пощечину этим единогласным решением заседателей, собирает новые аргументы.

- Суд присяжных так устроен, что в своем представлении об отмене приговора мы можем ссылаться только на процессуальные нарушения. Но будем, конечно, добиваться отмены приговора. Это дело чести, - пояснили «Комсомолке» в ведомстве.

МНЕНИЕ

Мы спросили мнение краснодарского адвоката о качестве правосудия присяжных.

- Оправдательный приговор в современных условиях явление чрезвычайно редкое, скорее напоминающее арифметическую погрешность. Настолько, что согласно данным официальной статистики, составляет менее одного процента, - говорит управляющий партнер адвокатского бюро "Правовой статус" Алексей Иванов. - При рассмотрении дел судом присяжных он повышается в разы. Тут правосудие вершат люди, а не профессиональные судьи, подверженные обвинительному уклону. Подчеркну, присяжные не связаны с интересами следствия, обвинения, защиты и профессионального суда. Ими движет желание разобраться в деле досконально и вынести справедливое решение. Присяжные не поверили в признательные показания подсудимого, позицию обвинения, и пришли к выводу об оправдании. Меня, адвоката с большим стажем, это не удивляет и вот почему. Нередко уголовные дела строятся на так называемых «признательных» показаниях, полученных под пытками, на дефектности доказательств обвинения, собранных с явными нарушениями закона и противоречащих друг другу. Проще говоря - пытки и фантастические предположения. На это закрывают глаза профессиональные судьи, но не остается незамеченным присяжными. Именно поэтому и случаются оправдательные приговоры.