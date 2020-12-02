Экс-судья Мартынова, осужденная за махинации с землями банды Цапков, не смогла обжаловать новое уголовное дело

Бывшую судью приговорили к 7 годам лишения свободы в 2018-м году Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Коллегия Верховного суда России отказала в иске бывшей судье Арбитражного суда Ростовской области Светлане Мартыновой, ранее осужденной за мошенничество с землями кущевской банды Цапков.

Экс-судья пыталась обжаловать решение Высшей квалификационной коллегии судей РФ, которая дала согласие на возбуждение нового уголовного дела в отношении Мартыновой.

- Судебная коллегия Верховного суда по административным делам отказала в удовлетворении иска, - сообщили в пресс-службе суда.

Следствие считает, что она причастна к похищению 92 млн рублей со счета Надежды Цапок в 2014-м году. Крупная сумма была арестована по уголовному делу об убийстве в станице Кущевской.

По версии следователей, Мартынова организовала схему фиктивных уступок прав требования к владелице банковского счета, в итоге сообщники получили решение о взыскании и сняли деньги, похитив их.

В 2018-м году бывшую судью Светлану Мартынову приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей за мошенничество. По версии обвинения, она помогла предпринимателям приобрести земли фирмы Надежды Цапок, получив за это более 40 млн рублей. Позже Мартынова безуспешно обжаловала приговор в Верховном суде. Защита экс-судьи заявляла о фальсификации доказательств по делу и требовала оправдания.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

43-летняя Светлана Мартынова сама является уроженкой станицы Кущевской.

Она — выпускница Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), общий стаж работы по юридической специальности — 8 лет, пять из которых она проработала на малой родине — в Кущевском районном суде.

Судьей Ростовского областного арбитражного суда Мартынова была назначена в ноябре 2009 года.

КОНКРЕТНО

Банда Цапков — ОПГ из Краснодарского края, имевшая базирование в ст. Кущевской. Свое название получила по имени лидера — Сергея Цапка.

В течение многих лет члены группировки терроризировали округу, убивая людей, шантажируя и обкладывания данью бизнесменов, глубоко пустив коррупционные корни во все органы власти.

Главную ошибку уверовавшие в собственную безнаказанность бандиты совершили 4 ноября 2010 года, когда совершили нападение на дом фермера Сервера Аметова в ст. Кущевской, жестоко расправившись с двенадцатью людьми, включая четверых детей в возрасте от 9 месяцев до 14 лет. Вероятно, они полагали, что и это сойдет им с рук, но кровавое преступление вызвало огромный резонанс в обществе, в станицу направили многочисленную проверку из Москвы — из центральных аппаратов сразу нескольких ведомств: МВД, СКР и Генпрокуратуры.

И как только Цапков начали задерживать, местные стали давать на них показания.

В итоге их признали виновными в 19 убийствах, разбоях, грабежах и изнасилованиях. А прокуратура потребовала для троих членов банды - Сергея Цапка, Владимира Алексеева и Игоря Черныха пожизненное заключение. Кстати, сам главарь кущевской банды умер в СИЗО.