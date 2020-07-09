Глава СК намерен возбудить еще одного уголовное дело на ростовскую экс-судью по «делу Цапков»

Заседание Высшей квалификационной коллегии судей пройдет 17 июля. На нем члены коллегии рассмотрят ходатайство главы Следкома Александра Бастрыкина о привлечении в качестве обвиняемой по новым эпизодам преступлений бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области, уроженку станицы Кущевской, Светлану Мартынову.

Так, руководитель федерального ведомства считает, что Мартынова может быть причастна к преступлениям, предусмотренным частями четырех статей УК РФ. А именно, ее подозревают в фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК), а также в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

К слову, Светлана Мартынова в 2018 году была осуждена на 7 лет колонии общего режима. Такой срок фигурантка получила за махинации с землями в селе Степном, которые принадлежали компании «Артекс-Агро», владельцем которой был лидер кущевской ОПГ Сергей Цапок. Тогда, по версии следствия, Мартынова выступила посредником между продавцом земель (Надеждой Цапок, матерью Сергея Цапка) и покупателями, но в итоге последние, отдав деньги, остались без участков. Они достались родным и знакомым экс-судьи.

Новое уголовное дело в отношении экс-судьи, о возбуждении которого ходатайствует глава СК Александр Бастрыкин, также связано с землями компании. Напомним, осенью 2013 года фирма обанкротилась, весной 2016 ее ликвидировали.

Напомним, вечером 4 ноября 2010 года в станице Кущевской были убиты 12 человек, среди которых - четверо детей в возрасте от 9 месяцев до 14 лет. Преступники зарезали всех находившихся в доме, а затем подожгли его. Вскоре силовики стали задерживать одного за другим участников банды Сергея Цапка, которые, как оказалось, почти 20 лет держали в страхе всю округу. Судили ОПГ присяжные заседатели - так просила сама группировка. В итоге они признали цапков виновными в 19 убийствах, разбоях, грабежах и изнасилованиях. А прокуратура потребовала для троих членов банды - Сергея Цапка, Владимира Алексеева и Игоря Черныха пожизненное заключение. Два года назад главарь кущевской банды умер в СИЗО.

Еще одному участнику банды - Вячеславу Цеповязу - дали 19 лет строгача за преступления в Кущевской, а также за подготовку и скрытие следов преступления того самого массового убийства десятилетней давности. Именно он прославился своими пиршествами в колонии, где на стол ему подавали крабов, красную икру и шашлык. К слову, в год на содержание преступника уходило до трех миллионов рублей, которые ему передавала супруга Наталья Стришняя.