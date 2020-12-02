Прогноз на матч Лиги чемпионов Краснодар - Ренн Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

В среду 2 декабря «Краснодар» принимает французский «Ренн». Дебютанты Лиги чемпионов потеряли шансы на выход в плей-офф, но разыграют между собой третье место в группе, которое дает право выступить весной в 1/8 финала Лиги Европы. «КП» представляет прогноз на матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов Краснодар – Ренн 2 декабря 2020.

В первом туре команды встречались во Франции. «Краснодар» предстал в необычном сочетании из-за обилия травм, но смог добиться ничьей, благодаря голу Кристиана Рамиреса – 1:1.

После этого российский клуб оказался в сложном положении и проиграл семь из восьми календарных встреч в РПЛ и Лиге чемпионов. Сказались череда травм, болезни и физическая усталость игроков в плотном графике.

Впрочем, «Ренн» тоже провел неудачный отрезок после встречи с «Краснодаром». У французской команды шесть поражений в восьми матчах, правда в последнем туре «Ренн» смог добыть выездную ничью в игре со «Страсбуром», а «Краснодар» проиграл «Химкам».

Таким образом, предстоящий матч станет важнейшим для обеих команд – победа любой из команд перечеркнет череду неудач и подарит путевку в евровесну.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар – Ренн 2 декабря сводятся к тому, что у соперников равные шансы на успех в очередном противостоянии. Коэффициенты на победу любой из команды одинаковы – 2,7. В случае угаданной ничьей ставку можно увеличить в 3,4 раза.

В пользу «Краснодара» - родные стены и более оптимальный состав, чем во время противостоянии во Франции.

Прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» - «Ренн» 2 декабря – «Краснодар» не проиграет.