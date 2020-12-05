Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

«Девчонка беспризорной была»: оправданный в убийстве первоклассницы предложил свою версию преступления

Он рассказал, почему рисовал на стенах домов чертежи, по которым нашли тело ребенка
Ева МУР
КомментироватьОставить комментарий
Николай Мишин

Николай Мишин

Фото: Ева МУР

Четыре года назад в поселке Звезда на Кубани пропала 8-летняя Софья Тутина (имя изменено по требованию законодательства - авт.). Девочку не могли найти, пока в этом году на одном из гаражей кто-то не начертил схему, где искать труп ребенка. По почерку эксперты определили "доброжелателя". Им оказался сосед Тутиных 63-летний Николай Мишин, знавший Соню с самого рождения.

Вскоре он признался в том, что забил ребенка кувалдой и в красках показал все на следственном эксперименте. Но на суде он от своих слов отказался, сказав, что оболгал себя под пытками. Присяжные поверили в то, что Мишин не убивал Соню, оправдав и освободив его в зале суда.

Девочку искали 4 года, пока Мишин не начертил схему ее захоронения

Девочку искали 4 года, пока Мишин не начертил схему ее захоронения

"КП" - Кубань" встретилась с оправданным Мишиным и попросила ответить на главный, как нам кажется, вопрос:

- Откуда вы узнали, где захоронено тело ребенка, которого безуспешно искали четыре года? (к слову, версия Николая Мишина нам показалась сумбурной, но мы попытались разобрать в ней главное и донести до читателя - авт.).

- Два года назад (спустя два года, как пропала Соня - авт.) у меня умер брат Вовка. Он жил вместе с матерью. Разбирая вещи в этом году, я нашел там записку. Он имел обыкновение писать такие. В ней было указано место, где находятся останки ребенка, - говорит Мишин. - Еще там было что-то вроде, ехал на машине, сбил девочку. Он по-моему, за рулем не был или машина просто его была.

Вот такие чертежи оставлял Мишин на стенах. СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Вот такие чертежи оставлял Мишин на стенах. СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В полицию записку Мишин не понес, испугался.

- Начертил схемы, потому что решил проверить, чушь в этой записке или правда, - говорит он. - Брат пьяница был, вдруг просто привиделось.

Правда, сейчас Мишин, по его словам, очень жалеет, что взялся тогда в январе за мел.

А мы могли так и не узнать, куда исчезла маленькая девочка одним жарким летним днем.

Между тем, кроме Мишина, никто эту записку брата с покаянием в глаза не видел. А его версию, озвученную на суде, проверяли. По данным гособвинения, машина брата была снята с учета в 2014 году и распродана по запчастям.

- У вас она есть, записка? Покажите, - интересуемся. Иначе проверить эту альтернативную версию, в которую поверили присяжные, невозможно.

- Тут же обыск был, а она на столе лежала. Все забрали, а в деле ее нет, - говорит он.

По словам пенсионера, на месте, где нашли то, что осталось от Сони, он не был. Ее могилу видел только на чертеже.

- Жалко девчонку. Безнадзорной была. Мне нельзя это говорить, но родители не тем, чем надо занимаются, - продолжает он.

Получив внезапную и единогласную поддержку присяжных, он намерен требовать денежной компенсации от государства. Но это будет возможно только, если оправдательный приговор устоит в апелляции. Подавать жалобу намерены в прокуратуре Краснодарского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Палач или жертва: Пенсионер рассказал, как забил молотком девочку, но присяжные его оправдали

«Комсомолка» провела собственное расследование страшного преступления, за которое, возможно, уже никто не ответит (подробнее)

ЧППроисшествия: ЧП

Рекомендуемые