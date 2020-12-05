«Девчонка беспризорной была»: оправданный в убийстве первоклассницы предложил свою версию преступления

Николай Мишин Фото: Ева МУР

Четыре года назад в поселке Звезда на Кубани пропала 8-летняя Софья Тутина (имя изменено по требованию законодательства - авт.). Девочку не могли найти, пока в этом году на одном из гаражей кто-то не начертил схему, где искать труп ребенка. По почерку эксперты определили "доброжелателя". Им оказался сосед Тутиных 63-летний Николай Мишин, знавший Соню с самого рождения.

Вскоре он признался в том, что забил ребенка кувалдой и в красках показал все на следственном эксперименте. Но на суде он от своих слов отказался, сказав, что оболгал себя под пытками. Присяжные поверили в то, что Мишин не убивал Соню, оправдав и освободив его в зале суда.

Девочку искали 4 года, пока Мишин не начертил схему ее захоронения

"КП" - Кубань" встретилась с оправданным Мишиным и попросила ответить на главный, как нам кажется, вопрос:

- Откуда вы узнали, где захоронено тело ребенка, которого безуспешно искали четыре года? (к слову, версия Николая Мишина нам показалась сумбурной, но мы попытались разобрать в ней главное и донести до читателя - авт.).

- Два года назад (спустя два года, как пропала Соня - авт.) у меня умер брат Вовка. Он жил вместе с матерью. Разбирая вещи в этом году, я нашел там записку. Он имел обыкновение писать такие. В ней было указано место, где находятся останки ребенка, - говорит Мишин. - Еще там было что-то вроде, ехал на машине, сбил девочку. Он по-моему, за рулем не был или машина просто его была.

Вот такие чертежи оставлял Мишин на стенах. СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В полицию записку Мишин не понес, испугался.

- Начертил схемы, потому что решил проверить, чушь в этой записке или правда, - говорит он. - Брат пьяница был, вдруг просто привиделось.

Правда, сейчас Мишин, по его словам, очень жалеет, что взялся тогда в январе за мел.

А мы могли так и не узнать, куда исчезла маленькая девочка одним жарким летним днем.

Между тем, кроме Мишина, никто эту записку брата с покаянием в глаза не видел. А его версию, озвученную на суде, проверяли. По данным гособвинения, машина брата была снята с учета в 2014 году и распродана по запчастям.

- У вас она есть, записка? Покажите, - интересуемся. Иначе проверить эту альтернативную версию, в которую поверили присяжные, невозможно.

- Тут же обыск был, а она на столе лежала. Все забрали, а в деле ее нет, - говорит он.

По словам пенсионера, на месте, где нашли то, что осталось от Сони, он не был. Ее могилу видел только на чертеже.

- Жалко девчонку. Безнадзорной была. Мне нельзя это говорить, но родители не тем, чем надо занимаются, - продолжает он.

Получив внезапную и единогласную поддержку присяжных, он намерен требовать денежной компенсации от государства. Но это будет возможно только, если оправдательный приговор устоит в апелляции. Подавать жалобу намерены в прокуратуре Краснодарского края.

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