Австрия возвращает на Кубань похищенные нацистами экспонаты из музея Темрюка

Фото: tiam-museum.ru

В Краснодарский край из Зальцбурга возвращаются несколько экспонатов, которые были похищены нацистами из музея Темрюка в 1943-м году.

Три амфоры и пять могильных барельефов античного периода увез нацистский генерал горных войск Рудольф Конрад и подарил их гауляйтеру Зальцбурга Густаву Адольфу Шеелю. После этого экспонаты оказались в музее. По оценкам историков, амфоры и барельефы датируются IV-I веками до нашей эры.

- Музеи Зальцбурга передал транспортной фирме культурные ценности, которые через неделю будут доставлены в Россию, - сообщается на официальной странице в Instagram Генерального консульства России в Зальцбурге.

Таким образом, завершится начатая по инициативе австрии ских партнеров акция по возвращению объектов древней культуры.

В 2018 году античные экспонаты из Темрюка были показаны на выставке «Аншлюс, война и развалины - Зальцбург и его музей во времена национал-социализма». На ее открытии было заявлено о желании музея вернуть награбленное нацистами. Эту идею поддержали на высшем уровне, а также в Австрийском культурном форуме в Москве.

- Мы очень хотим вернуть предметы, которые не были обретены музеем должным образом, - заявила австрийская сторона.

В Темрюкском историко-археологическом музее напомнили, что коллекции сильно пострадали во время оккупации города немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Была практически разграблена коллекция черно-лаковой греческой посуды, бронзы, уничтожена научная библиотека и картинная галерея стоимостью 78,5 тыс. рублей.

- Общий ущерб, нанесенный музею за годы оккупации, составил около 9 млн. рублей, но некоторые экспонаты жители города, и особенно, старейший учитель Шмелев, смогли уберечь, спрятав их в своих домах, - уточнили в музее.

Сразу же после освобождения Темрюка от захватчиков осенью 1943 года началось восстановление музея, который принял первых посетителей в мае 1945 года.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в музее Зальцбурга исследованием происхождения экспонатов занимается специальный отдел. Он и обнаружил письма Конрада Шеелю, в которых говорится о том, что эти экспонаты были украдены в Темрюке.