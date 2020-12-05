ДТП с 5 погибшими в Краснодарском крае 5 декабря 2020: три машины превратились в груду железа

Пять человек погибли в аварии. Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На месте ДТП с 5 погибшими в Краснодарском крае 5 декабря 2020 работают эксперты и спасатели. Сразу три машины превратились в груду железа.

Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

- Все произошло на 135-ом километре трассы Краснодар - Ейск, - сообщают "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю. - В седьмом часу утра на пульт дежурного в каневском РОВД поступил экстренный вызов.

Прибыв на место аварии, полицейским открылась страшная картина.

- Погибли на месте пять человек. Предварительно, лоб в лоб столкнулись 99-ая и "десятка" ВАЗ, - пояснили правоохранители.

Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Пока известно, что ВАЗ-21099 выехал на встречку и на полной скорости врезался в отечественную "десятку". После столкновения они задели еще один автомобиль.

Сейчас движение на этом участке дороги восстановлено. Ведется следствие.

МЕЖДУ ТЕМ

Виновником аварии мог стать 22-летний полицейский

Появилось видео ДТП с 5 погибшими в Краснодарском крае 5 декабря 2020 (подробнее)