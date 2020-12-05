Видео ДТП с 5 погибшими в Краснодарском крае 5 декабря 2020: виновником мог стать 22-летний полицейский

За рулем 99-ой был полицейский. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Три автомобиля буквально разметало по обочинам на трассе Краснодар - Ейск. На кадрах видео ДТП с 5 погибшими в Краснодарском крае 5 декабря 2020 последствия аварии ужасают.

Одна из машин от удара воткнулась в землю.

Предварительно, около семи часов утра ВАЗ-21099, который направлялся в Ейск, по какой-то причине выехал на встречку и на полной скорости врезался в отечественную "десятку".

На месте погибли сразу пять человек - оба водителя и три пассажирки. Детей среди них нет.

Следователи уже начали проверку.

- За рулем ВАЗ-21099, который допустил выезд на встречку, был 22-летний сотрудник отдела полиции по Щербиновскому району, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будут назначены судебные медицинские, автотехнические экспертизы. По ее окончании будет принято процессуальное решение.

Оба водителя и три пассажирки погибли на месте. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Известно, что полицейский не был при исполнении.