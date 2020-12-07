Еще в одном регионе отменили Новый год из-за коронавируса

Походы в гости к друзьям, говорят власти, лучше отложить - застолье просят устраивать дома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отмечать Новый 2021-й жители России будут по-разному. Если где-то праздничные каникулы «вынесли» на улицу, то в Адыгее вводят ограничения.

В республике собираются отменить празднование Нового года. По крайней мере, в традиционном формате.

Руководитель Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний на заседании оперативного штаба назвал ситуацию с коронавирусом напряженной. По последним данным, в Адыгее за сутки зафиксировано 95 новых случая коронавируса. Общее число заболевших - 8730 человек. Сейчас на лечении в больницах находятся 1686 пациентов.

В преддверии новогодних праздников необходимо усилить контроль за выполнением ограничительных мер.

Завгородний рекомендовал жителям Адыгеи встретить Новый год в кругу семьи дома. Походы в гости к друзьям лучше отложить.

В республике, стоит сказать, отменены банкеты и запрещены корпоративы. Эта норма действует до стабилизации ситуации, в том числе она распространяется на новогодние праздники.

При этом все рестораны и кафе будут работать как организации общественного питания до 23:00.

Напомним, в Краснодарском крае на время праздников культурно-массовые мероприятия отменены - ни на одной площадке ничего не планируется, кафе и рестораны должны работать только до полуночи, а их посетители - соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. На Кубани уже почти 8 месяцев закрыты кинотеатры, театры, не проводятся концерты и фестивали.

Отмена традиционных новогодних огоньков тоже была ожидаемой. Однако власти обещают усилить контроль для тех, кто, возможно, готовится уйти в тень и организовать вечеринки «из-под полы».