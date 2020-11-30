I. Цели и задачи проведения конкурса

Популяризация семейных ценностей, формирование позитивного образа семьи и детства, содействие развитию творческих способностей, самовыражению у детей. Поощрение творческой активности.

II. Организаторы мероприятия

Общее руководство по подготовке и проведению акции осуществляет Краснодарский филиал «Издательский дом «Комсомольская правда». Адрес филиала: 350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская,82 (далее – Организатор).

III. Место и сроки проведения акции

Акция проводится с 30.11.2020 г. до 29.12.2020 г. на сайте kuban.kp.ru

IV. Участники мероприятия

4.1. В конкурсе принимают участие дети от 0 до 18 лет, которые предоставили свои новогодние рисунки и письма Деду Морозу в редакцию ИД «Комсомольская правда» в установленные сроки.

4.2. Предоставить свои работы для участия в акции можно двумя путями:

1) Прислать рисунок Организатору по адресу электронной почты kuban@phkp.ru с заявкой, включающей Ф.И.О. участника и номер телефона для связи.

2) Загрузить скан либо фотографию новогоднего рисунка или письма Деду Морозу через специальную форму на сайте kuban.kp.ru

4.3. Количество участников не ограничивается.

4.4. Участие в акции является бесплатным. Все участники акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в акции.

4.4.1. Передавая для публикации рисунки для участия в акции, участник подтверждает, что все авторские права на размещённую работу, принадлежат исключительно ему, и использование ее изображения при проведении конкурса, не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц.

4.5. Информация о порядке проведения акции публикуется на сайте Организатора – kuban.kp.ru. Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения акции по собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее Положение с публикацией этих изменений на сайте Организатора. Такие изменения вступают в силу незамедлительно с момента их публикации на сайте Организатора. Участники выражают согласие со всеми условиями настоящего Положения.

4.6. Организатор имеет право без какой-либо компенсации или ответственности использовать персональную информацию об участнике по его усмотрению, использовать фото-, аудио- и/или видеоматериалы в промо-, рекламных и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в интернете и других источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.

V. Требования к оформлению творческих работ

5.1. Тема рисунков — «Письмо Деду Морозу и рисунки».

5.2. Участники акции представляют на конкурс цветные рисунки, выполненные в технике гуаши, акварели, карандаша, пастели, мозаики, или в смешанной технике. Размер рисунка - А4, А3. Указываются фамилия и имя автора рисунка, контактный телефон представителей ребенка.

5.3. При оценке рисунка учитывается творческий подход, оригинальность замысла, техника исполнения, композиция, отражение темы, цветовая гамма (колорит), качество исполнения.

VI. Основные правила и условия проведения акции.

6.1. Акция «Напиши письмо Деду Морозу» проводится на сайте kuban.kp.ru.

6.2. В период с 16.12 по 29.12.2020 года проводится голосование среди посетителей сайта, по результатам которого присуждается приз зрительских симпатий от посетителей сайта.

6.3. В голосование принимается по одному голосу с устройства за каждое фото участников один раз в 24 часа.

6.4. Голосующие и участники могут распространять ссылку на акцию посредством социальных сетей и привлекать большее количество голосующих.

6.5. Ход голосования проверяется дирекцией службы интернет-рекламы Краснодарского филиала АО «ИД «Комсомольская правда».

6.6. Итоги акции будут объявлены 30.12.2020 года.

VII. Награждение

7.1. Победителя конкурса будут определены партнерами акции «Напиши письмо Деду Морозу» и получат ценные подарки. Победитель голосования в номинации «Приз зрительских симпатий» также получит специальный приз.

7.2. Информация о времени и месте получения призов, другие данные о награждении будут сообщены каждому победителю дополнительно.

Факт участия в акции означает полное согласие участников и их представителей с настоящими Правилами проведения акции.

Данное положение является официальной офертой.

* Даты старта, подведения итогов и награждения могут сдвигаться.