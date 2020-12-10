«Увольте судью!»: в Верховную инстанцию прислали письмо из мэрии Краснодара

В мэрии опровергли обращение в суд

Абсурдная ситуация произошла в Краснодаре. В начале ноября в мэрии получили странное письмо из Верховного суда РФ. Оно начиналось с перечисления полномочий органа, в которые не входит освобождение с должностей федеральных судей.

- Это прерогатива Совета судей. Только коллегиально решается такой вопрос в связи с дисциплинарными проступками, уголовное дело в отношении судьи возбуждают тоже после представления в этот орган, - говорилось в письме.

Специалистов, просматривающих почту градоначальника, еще больше запутало и окончательно ввело в ступор приложение к письму из Верховного суда. Это было собственно обращение в инстанцию вице-мэра Краснодара Александра Нарижного на фирменном бланке администрации (имеется в распоряжении редакции).

- Прошу рассмотреть вопрос возбуждения уголовного дела и снятия полномочий судьи Первомайского районного суда Краснодара Фойгеля Кирилла Михайловича, - говорится в нем.

Этот документ пришел на адрес Верховного суда

Далее перечисляются основания, по которым вице-мэр якобы просит принять Верховный суд кадровое решение.

- Пользуясь своими должностными полномочиями, Фойгель требует разрешить ему отклониться от предельных параметров на своем земельном участке по адресу Дербентская, 44/15.

Кроме Верховного суда, в обращении значится еще несколько адресатов, включая Следком.

Однако в мэрии это письмо подчиненного назвали липой. И более того, попросили в свою очередь о возбуждении уголовного дела в отношении автора, угрожающего безопасности работы муниципалитета.

- Органа, от имени которого ведется переписка, в мэрии не существует, а человек, которым заверено это письмо, не работает в нем. Бланк администрации выглядит иначе и нумерация исходящих не совпадает в данными документооборота в мэрии, - говорится в ответном письме в Верховный суд уже от имени Евгения Первышова.

Между тем, известно, что вице-мэр Александр Нарижный, курирующий в администрации Краснодара вопросы муниципальной собственности и городских земель, действительно, высказывался критически по поводу решений "некоторых судей". Правда, тогда речь шла о собственнике Сафари-парка.

Судья Кирилл Фойгель тоже обращал на себя внимание СМИ, когда успешно перевел свой земельный участок под жилищное строительство в категорию нежилых и расширил его границы.

Так что в подлинности обращения в Верховный суд, похоже, еще стоит разобраться.