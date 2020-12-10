Бабушка погибшей от отравления ужином девочки: «Ее еще можно было спасти!»

6-летняя Арина переведена в больницу Краснодара, где находится до сих пор. Фото: Артем ФИЛАТОВ

Прийти в себя родные пятилетней Насти, чью могилу сейчас украшают десятки венков с траурными лентами, до сих пор не могут. Обычный ужин на кухне для Ольги, Владимира и двух маленьких дочек закончился госпитализацией. Состояние всех домочадцев было крайне тяжелым, интоксикация серьезнейшая. Но самого маленького члена семьи спасти не удалось…

Грешат на плавленый сыр

Вечером в один из рабочих дней Ольга зашла в продуктовый магазин у дома. Женщина решила приготовить салат, для этого купила овощи и тунец. Захватила печенье, положила в корзинку рисовые хлебцы, которые так любит вся семья, и коробочку плавленого сыра с зеленью.

- На ужин был суп, девочки, правда, съели буквально пару ложек. Оля сделала себе салат из помидоров, огурцов и тунца, - рассказывает о последнем ужине дома бабушка девочек Виктория Пархомчук. – После они налили чай, все ели рисовые хлебцы с плавленым сыром.

По цвету и запаху продукты были нормальными, никаких подозрений во всяком случае у семьи не вызвали. Настя и Арина скушали сначала один бутерброд, после чего ушли в комнату играть, а через время прибежали за добавкой. Мать сестер съела один хлебец с сыром, а ее супруг лишь сделал пару укусов.

- Я сама товаровед продовольственных товаров. Прекрасно знаю, что у твердого сыра сроки созревания гораздо больше, - говорит бабушка Виктория Вячеславовна. - Настоящий качественный твердый сыр созревает порой до 8 лет. Если вы видите образовавшуюся плесень на продукте, то понимаете - он испорчен. А в плавленом сыре визуально это не обнаружить.

Семья предполагает, что отравилась сыром, который купила в магазине у дома. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Около 4 утра сначала стало плохо Арине – у девочки началась сильная тошнота и рвота. Позднее ухудшилось самочувствие у ее сестры Насти и мамы девочек. В 04:30 нехорошо стало отцу. В итоге семья вызвала скорую.

Приехавшая фельдшер осмотрела всех домочадцев. Опасности для жизни на тот момент медик не увидела, всем членам семьи сделала уколы от тошноты. Лекарство подействовало – дети уснули, легче стало и взрослым. Но, как оказалось, ненадолго.

- Уже ближе к 11 утра к ним домой приехала участковый врач. Правда, она никого не послушала, толком не проверила состояние детей, хотя к тому моменту у них все началось все по второму кругу, - продолжает бабушка девочек. - Единственное – она прописала лекарства от отравления и сказала, чтобы вызывали повторно скорую, если ухудшится состояние.

Умерла в процедурной

Ждать долго семья не смогла – практически сразу после ухода врача они вызвали «03». Помочь собраться в больницу прибежала бабушка внучек.

- Надеваю курточку, а Настенька так жалобно плачет: «Бабулечка, мне так плохо», - вспоминает тот день Виктория Вячеславовна.

Владимира увезли в больницу станицы Роговской, а тем временем Ольгу и ее дочек доставили в медучреждение Тимашевска.

- Зайдя в палату, я не увидела, чтобы хоть кому-то из них поставили капельницу. Медработники сказали, что еще не пришел доктор, - продолжает Виктория Пархомчук. - Хотя к тому моменту сыну, которого отвезли в Роговскую, уже поставили несколько уколов и капельницу. Оля лежала полуживая, у нее лицо было желтое, от озноба ее трясло, плохо было и малышкам.

Увидев состояние младшенькой Насти, бабушка сильно испугалась, она почти не могла говорить, с трудом открывала глаза. Женщина кричала, просила сделать хоть что-нибудь. В итоге сама отнесла ребенка в процедурный кабинет, но там девочка уже почти не реагировала.

- Ольгу с дочерьми приняли в 12:54, в палату к ним я прибежала в 13:10-13:15, а на столе Настенька была аж в 14:03. За это время никто и ничего не начал делать! – возмущена Виктория Пархомчук. – Лишь, когда пришли полицейские, следователи, я поняла, что Настеньки больше нет…

КОММЕНТАРИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

Девочка скончалась в больнице. Что стало причиной смерти, сейчас выясняют эксперты. Устанавливается также и то, от чего все-таки отравилась семья. Тем временем тимашевские следователи возбудили уголовное дело по п."в" ч.2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие смерть человека».

Сейчас эксперты выясняют, от чего все-таки отравилась семья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В настоящее время следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Проводится комплекс экспертиз, в том числе, судебно-медицинская, санитарно-эпидемиологическая и химико-токсические экспертизы.

Расследование продолжается.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

- После отравления, всегда проводится дезинтоксикационная терапия. Это комплекс методов, который направлен на очищение организма и избавление его от влияния разных токсических веществ, - говорит врач анестезиолог-реаниматолог и юрист по медицинским вопросам Николай Чернышук. - Недооценка степени тяжести пациента – одна из наиболее частых причин медицинских ошибок. Некоторые медики, внешне оценив состояние человека, считают, что есть время, состояние не критическое, но в итоге драгоценное время упускается. Такое происходит часто. Но, как было в данной ситуации, предстоит выяснить правоохранителям.

А В ЭТО ВРЕМЯ

После перенесенного отравления у другого ребенка появились осложнения

6-летнюю Арину после случившегося доставили в краснодарскую больницу.

- У внучки было воспаление легких, так как попала рвотная масса. Ее также проверили на коронавирус, к счастью, инфекции не обнаружили, однако лечение назначили определенное. Кроме того, видимо, отравление дало нагрузку на печень и заднюю стенку сердца. Оно работало лишь на 35%, когда ее привезли в Краснодар. Сейчас врачи будут проводить дополнительные обследования. Ждем и молимся, чтобы все было хорошо, - говорит Виктория Вячеславовна.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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