Через скандалы: как Магомед-Шапи Сулейманов стал футбольной звездой

Магомед-Шапи Сулейманов - восходящая звезда российского футбола Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

Магомед-Шапи Сулейманов – первый воспитанник академии «Краснодара», который провел 100 матчей за основную команду. В этих встречах он забил 21 мяч. Сейчас футболист дружит с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, ненавидит прозвища и борется с популярностью – мы собрали основные факты из жизни одного из ведущих игроков «Краснодара».

Дебютный матч

16 июля 2017 года. Казань. 17-летний Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену на 92-й минуте матча с «Рубином» в первом туре чемпионата России. Он пару раз коснулся мяча, но не отметился результативными действиями. Однако «Краснодар» победил – 2:1, а Шапи стал самым молодым воспитанником академии «быков», который сыграл за основную команду.

17-летний Шапи дебютирует за ФК «Краснодар»

Первый гол

27 июля 2017-го. Краснодар. «Быки» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы принимали датский «Люнгбю». Шапи появился на поле на 81 минуте. Он заменил Романа Шишкина и забил. На 93-й минуте Сулейманов с нерабочей правой ноги расстрелял ворота датчан – 2:1 – и побил очередной рекорд. Россиянин стал самым молодым игроком в истории российских и советских клубов, который забивал в еврокубках.

- Тренер сказал обострить игру и попытаться забить. Когда получилось забить, то ничего сам толком не понял сразу, – сказал после той игры Сулейманов. – Только эмоции в голове были. Проставляться буду. Просто будем отдыхать, а затем готовиться к новой игре.

Возрастной скандал

Февраль 2019. «Краснодар» только что сыграл вничью с немецким «Байером» (1:1) во втором матче 1/16 финала Лиги Европы, но вышел в следующую стадию турнира. Решающий гол в Германии со штрафного удара забил Магомед-Шапи Сулейманов.

Известный футбольный паблик во Вконтакте нашел фотографию с турнира «Легенды Спартака» в Анапе в 2008 году. Там Сулейманов стал самым техничным игроком турнира среди игроков 1996 года рождения (Шапи – 1999-го). Паблик уличил Шапи в подделке документов.

Главный тренер той команды Мурза Мурзаев назвал это происками врагов, а игрок выложил фотографию с турнира, на котором видно, что Шапи на две головы ниже соперников. На этом скандал был исчерпан.

9-летний Шапи на турнире в Анапе Фото: instagram.com/shapi_777

Свалившаяся популярность

Сейчас Шапи – один из самых популярных игроков «Краснодара» в инстаграме. У него более 133 тысяч подписчиков. Большая часть поклонников подписалась на футболиста после гола в ворота «Валенсии» в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы.

14 марта 2019 года «быки» принимали «летучих мышей» в Краснодаре. Чтобы выходить в следующий раунд, российской команде нужно было побеждать испанский клуб. Шапи появился на поле на 75 минуте. Он заменил Сергея Петрова и спустя десять минут забил один из самых красивых мячей в еврокубке в сезоне-2018/19.

Удержать преимущество «Краснодар» не сумел – 1:1 – и вылетел из еврокубка, но гол Шапи увидел Хабиб Нурмагомедов. Он отметил земляка в инстаграме и увеличил число подписчиков Сулейманова в несколько раз.

Избавился от прозвища

В сезоне-2018/2019 Шапи забил восемь мячей подряд после появления на замену, а болельщики дали игроку прозвище: «Шапи – тайм». Сейчас тенденция изменилась, а большую часть мячей Сулейманов забивает, когда выходит в основном составе.

- Уже устал от этого «Шапи-тайма», просто хочу играть, и все. Не могу сказать, что это сильно давит, но есть такой момент. Сейчас, когда выхожу на замену и не забиваю, люди говорят: «А, вот Шапи вышел, а не забил, – жаловался как-то Сулейманов.

Шапи не оценил прозвище от болельщиков Фото: instagram.com/shapi_777

Переболел коронавирусом

Шапи стал первым игроком «Краснодара», который переболел коронавирусом. Об этом Сулейманов рассказал во время прямого эфира в инстаграме.

- Хочу развеять слухи. Я прилетел в Краснодар 1 мая, поехал домой. Ни с кем не контактировал, был на карантине. Потом у меня поднялась температура, я позвонил своему врачу, – признался Шапи. – А потом мне вызвали скорую помощью. На следующий день я лег в больницу. Протекало все в легкой форме. Ничего страшного лично для себя не вижу. Для меня это была обычная болезнь.

Из-за болезни игроку долго не удавалось набрать форму. Об этом не раз говорил тренер "Краснодара" Мурад Мусаев, отвечая на вопрос о слабой игре Сулейманова. Однако сейчас трудности позади, а Магомед-Шапи – один из лидеров краснодарского клуба. Он забил уже три мяча в этом сезоне и точно не намерен останавливаться.

Шапи был одним из первых игроков РПЛ, переболевших коронавирусом Фото: instagram.com/shapi_777

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