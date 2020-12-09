Футболисты «Краснодара» снова не встали на колено перед матчем против «Челси»

Фото: скриншот эфира МатчТВ

Перед матчем против «Челси» в Лондоне часть футболистов «Краснодара» не стала вставать на колено вместе с участниками матча во время акции в поддержку движения Black Lives Matter.

Колено не преклонили Игорь Смольников, Александр Мартынович и Кристиан Рамирес, а также главный тренер команды Мурад Мусаев.

Похожая ситуация случилась и перед первой игрой соперников в Краснодаре, после чего на «черно-зеленых» обрушилась британская пресса.

Дело дошло до УЕФА, где разъяснили, что участникам матча разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным.

Матч «Челси» - «Краснодар» завершился со счетом 1:1. Англичане завоевали первое место в группе и прошли в плей-офф Лиги чемпионов, «Краснодар» продолжит выступления в 1/16 финала Лиги Европы.